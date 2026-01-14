Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc lỡ hẹn với chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung ngày 20/1 (giờ Hàn Quốc) đã để thua 0-1 trước Nhật Bản trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại sân vận động King Abdullah Sports City ở thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út.Đội tuyển Hàn Quốc đã trở lại bán kết sau 6 năm kể từ lần vô địch giải đấu tổ chức tại Thái Lan vào năm 2020. Tuy nhiên, đội tuyển xứ kimchi một lần nữa đã không thể vượt qua đối thủ truyền kiếp là Nhật Bản và lỡ hẹn với chiếc vé vào chung kết.Huấn luyện viên Lee đã giữ nguyên đội hình ra sân giống với trận tứ kết gặp Australia, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã không thể tiếp cận phần sân của đối phương trước lối chơi áp sát và phòng ngự mạnh mẽ của Nhật Bản trong suốt nửa trận đấu. Trong thế trận bị áp đảo kéo dài, Hàn Quốc cuối cùng cũng đã để bị thủng lưới ở phút 36 trong hiệp một. Mặc dù thủ môn Hong Sung-min đã cản phá được pha đánh đầu của cầu thủ Shuto Nagano trong một tình huống đá phạt cố định, nhưng bóng đã bật ra và cầu thủ Koizumi Kaito đã kịp đón bóng và ghi bàn mở tỷ số.Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản. Sang hiệp hai, các cầu thủ xứ sở kimchi đã dồn lên tấn công nhằm lật ngược thế trận nhưng vẫn không có được may mắn. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu với U23 Việt Nam để tranh hạng ba, diễn ra vào ngày 24/1.