Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cho phép BTS biểu diễn có điều kiện tại Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 20/1 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban Di sản văn hóa cung điện và lăng tẩm, trong đó quyết định cho phép có điều kiện đối với đơn xin sử dụng địa điểm và quay hình liên quan đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn). Cục Di sản cho biết cần phải thành lập một tiểu ban phụ trách để xem xét chi tiết ảnh hưởng của sự kiện đến di sản văn hóa.Hybe, công ty chủ quản của BTS, trước đó đã nộp đơn xin phép sử dụng và quay hình tại các khu vực như cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), khu vực Woldae (Nguyệt Đài) và cổng Sungnyemun (Sùng Lễ Môn) để tổ chức buổi biểu diễn kết hợp giữa di sản của Hàn Quốc K-heritage và âm nhạc K-pop vào cuối tháng 3 tới. Phía công ty đã đưa ra các lý do trong đơn xin phép như nâng cao vị thế của văn hóa Hàn Quốc, mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu, gia tăng lượng khách du lịch và giá trị thương hiệu quốc gia, cũng như cam kết thực hiện trách nhiệm bảo vệ và quản lý an toàn di sản quốc gia.Buổi biểu diễn dự kiến bao gồm nhiều phân cảnh gồm màn xuất hiện của BTS từ các khu vực chính của cung Gyeongbok hướng ra quảng trường Gwanghwamun, màn diễu hành được phát sóng trực tiếp từ quảng trường Gwanghwamun đến khu vực Woldae, cùng phần trình chiếu ánh sáng trên bức tường Gwanghwamun trong lúc nhóm biểu diễn.Chính quyền thành phố Seoul cũng sẽ tổ chức cuộc họp thẩm định để đưa ra quyết định về việc có cho phép tổ chức buổi biểu diễn tại quảng trường Gwanghwamun này hay không.