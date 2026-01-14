Tổng thống Mỹ đề cập đến khoản đầu tư của Hàn Quốc khi tuyên bố khởi động dự án Alaska

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/1 (giờ địa phương), khi đề cập đến những thành tựu kinh tế và tác động tích cực của chính sách thuế quan trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại cam kết đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Trump nhấn mạnh, thông qua thỏa thuận ký kết với hai quốc gia Đông Á, Mỹ đã huy động được một nguồn vốn đầu tư "chưa từng có". Phát biểu này của lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra sau khi tuyên bố khởi động dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên ở Alaska nhằm xuất khẩu sang châu Á.Dự án khí đốt tự nhiên tại Alaska là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, Mỹ đã liên tục đề cập tới khả năng thu hút vốn đầu tư từ hàn Quốc và Nhật Bản. Lần này, việc lãnh đạo Nhà Trắng nhắc đến khoản đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản ngay sau khi đề cập đến dự án Alaska làm dấy lên phân tích rằng nguồn vốn của hai quốc gia này có thể được rót trực tiếp vào dự án nói trên. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông Trump chỉ đang liệt kê dự án Alaska và việc thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản như những thành tựu riêng biệt trong buổi họp báo kỷ niệm một năm nhậm chức.Trước đó, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD, Nhật Bản cam kết 550 tỷ USD vào Mỹ, đổi lại Washington giảm thuế đối ứng với hai nước từ 25% xuống 15%."Biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ" mà Chính phủ hai bên ký kết vào tháng 11 năm ngoái có nội dung trong 350 tỷ USD mà Seoul cam kết đầu tư vào Mỹ, 150 tỷ USD được phân bổ cho lĩnh vực đóng tàu. Với 200 tỷ USD còn lại, danh mục đầu tư sẽ do Tổng thống Mỹ quyết định dựa trên đề xuất của Ủy ban đầu tư (do Bộ trưởng Thương mại Mỹ làm Chủ tịch). Trước đó, Ủy ban đầu tư sẽ phải thảo luận với Ủy ban điều phối (do Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc làm Chủ tịch) để đảm bảo chỉ đề xuất những dự án có tính hợp lý về mặt thương mại lên Tổng thống Mỹ.Cụ thể, các lĩnh vực đầu tư trong gói 200 tỷ USD bao gồm đóng tàu, năng lượng, chíp bán dẫn, dược phẩm, khoáng sản trọng tâm, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử. Đây đều là những ngành giúp thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của cả hai nước.Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng các lĩnh vực sẽ được tiếp nhận khoản đầu tư 200 tỷ USD từ phía Hàn Quốc sẽ bao gồm đường ống dẫn khí thiên nhiên Alaska, hạ tầng năng lượng, khoáng sản trọng tâm, sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử.Dự án đường ống khí Alaska vốn là lĩnh vực mà phía Hàn Quốc vẫn còn do dự do những lo ngại về tính kinh tế, bất chấp những lời mời gọi tham gia kiên trì từ phía Mỹ trong suốt thời gian qua.Dự án phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska được đánh giá là một dự án mà cá nhân Tổng thống Trump đặc biệt quan tâm và tích cực đốc thúc thực hiện. Nội dung chính của dự án là khai thác khí thiên nhiên từ vùng North Slope của Alaska, vùng đất đóng băng thuộc Bắc Cực, vận chuyển qua đường ống mới dài khoảng 1.300 km đến Nikiski, một cảng không đóng băng gần thành phố Anchorage, để hóa lỏng và cung cấp cho các thị trường tiêu thụ.Chi phí đầu tư ban đầu cho việc lắp đặt đường ống ước tính khoảng 45 tỷ USD. Để dự án thành công, việc ký kết các hợp đồng mua bán dài hạn từ các quốc gia tiêu thụ LNG chủ chốt như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan được xem là yếu tố tiên quyết.