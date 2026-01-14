Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau trong trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik ngày 21/1 (giờ Hàn Quốc) đã thua U23 Trung Quốc với tỉ số 0-3 tại bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal ở thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út. Cả ba bàn thua đều đến từ hiệp hai của trận đấu.Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành vé vào bán kết và giành được ngôi Á quân trong Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Sau 8 năm, các cầu thủ Việt Nam một lần nữa giành tấm vé vào bán kết, nhưng đã không thể bước vào chung kết khi đối đầu với Trung Quốc dù trước đó từng toàn thắng cả ba trận vòng bảng và bất bại đến vòng tứ kết.Trong trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước lối chơi tấn công của Trung Quốc trong hiệp một và cầm hòa với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, thế trận này đã bị sụp đổ trước sức ép mạnh mẽ của các cầu thủ đối phương trong hiệp hai. Trung Quốc đã mở màn tỷ số ngay phút thứ hai hiệp hai với pha đánh đầu của cầu thủ Bành Khiếu, và nhân đôi cách biệt với cú sút ngay sát vòng cấm của cầu thủ Hướng Dư Vọng vào phút thứ 7.Sau đó, trận đấu đã trở nên hồi hộp hơn khi trọng tài từ chối một bàn thắng của Trung Quốc vì lỗi việt vị thông qua công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Tuy nhiên, trong tình huống này, trung vệ Phạm Lý Đức đã xô ngã cầu thủ đối phương và bị nhận thẻ đỏ, khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế thiếu người. Trong phút bù giờ hiệp hai, chân sút Vương Ngọc Đống của Trung Quốc đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 và khép lại trận đấu.Với kết quả này, các cầu thủ Việt Nam sẽ tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 0 giờ ngày 24/1 (giờ Hàn Quốc) tại sân vận động King Abdullah Sports City ở thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út. Đây sẽ là cuộc chạm trán thú vị giữa hai chiến lược gia người Hàn là huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển U23 Việt Nam và huấn luyện viên Lee Min-sung của đội tuyển U23 Hàn Quốc.