Nhóm điều tra vụ drone xâm phạm Bắc Triều Tiên khám xét ba dân thường

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra chung của quân đội và Cảnh sát Hàn Quốc ngày 21/1 đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của ba dân thường liên quan đến vụ máy bay mini không người lái (drone) xâm phạm Bắc Triều Tiên. Cuộc khám xét diễn ra chỉ 5 ngày sau khi một người đàn ông họ Oh thừa nhận đã thả drone sang miền Bắc trong một bài phỏng vấn với báo chí.Đối tượng Oh nói trên và một người khác họ Jang từng học cùng một trường đại học ở Seoul và tham gia tổ chức thanh niên theo khuynh hướng bảo thủ. Được biết, hai người này còn từng cùng làm việc tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, rồi một năm sau thành lập công ty chế tạo drone.Ông Oh cho biết đã ủy thác cho đối tượng họ Jang chế tạo drone. Ông Oh còn điều hành hai trang web đưa tin liên quan tới Bắc Triều Tiên. Hiện tại, dư luận đang dấy lên nghi ngờ rằng Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng Hàn Quốc đã lợi dụng hai trang tin nói trên làm công ty bình phong phục vụ hoạt động tình báo, hỗ trợ kinh phí hoạt động trị giá 10 triệu won (6.800 USD).Ngoài hai nhân vật nói trên, có khả năng đối tượng bị khám xét còn lại cũng thuộc công ty sản xuất drone. Phía Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của ba nghi phạm, chỉ khẳng định Nhóm điều tra chung sẽ điều tra triệt để vụ việc, để ngỏ mọi khả năng.Trước đó, người đàn ông họ Oh nói trên đã có một cuộc phỏng vấn với báo giới, cho biết từng ba lần thả drone sang Bắc Triều Tiên, vào tháng 9, tháng 11 năm ngoái và tháng này. Người này cho biết lý do thả drone là muốn trực tiếp đo đạc về mức độ nhiễm xạ và kim loại nặng tại nhà máy uranium phía trên sông Ryesong của phía miền Bắc.