Xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 1 tăng 14,9%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/1 công bố số liệu xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 1/2026. Trong khoảng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 36,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 10,7 tỷ USD, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn trên tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9,6%, đạt 29,5%.Ngoài ra, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 17,6%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 47,6%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô 20 ngày đầu tháng 1 chỉ đạt 2,8 tỷ USD, giảm 10,8%. Tuy nhiên, so với mức giảm 10 ngày đầu tháng 1 là 24,7% thì tình hình đình trệ xuất khẩu ô tô đã được giảm nhẹ hơn.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 8,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 30,2%, cao nhất trong số các nước. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 19,3%, Việt Nam 25,3%, Đài Loan 57,1%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu giảm 14,8% và Nhật Bản giảm 13,3%.Trong cùng khoảng thời gian này, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 37 tỷ USD, tăng 4,2%. Theo đó, cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 1 ghi nhận mức thâm hụt 600 triệu USD.