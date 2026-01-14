Dịch vụ tư vấn luật lao động bằng AI của Hàn Quốc cán mốc 117.000 lượt sử dụng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 21/1 công bố trong năm ngoái, có hơn 117.000 lượt sử dụng dịch vụ tư vấn luật lao động bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ quan này đánh giá việc ứng dụng AI trong dịch vụ tư vấn năm qua đã đánh dấu bước chuyển đổi số thành công trong quản lý hành chính lao động.Dịch vụ tư vấn AI nói trên cung cấp câu trả lời theo thời gian thực các thắc mắc liên quan đến quy định pháp luật về quan hệ lao động như tiền lương, thời giờ làm việc và trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ người dân cả vào ban đêm và cuối tuần.Bộ Lao động cho biết lưu lượng truy cập đã tăng mạnh kể từ khi dịch vụ được kết nối với nền tảng cộng đồng địa phương "Danggeun Alba" vào tháng 9 năm ngoái. Số lượt tư vấn trung bình mỗi ngày đã tăng 85,7%, từ 251 lên 466 lượt sau khi kết nối. Tính đến tháng 1 năm nay, con số này đã vượt ngưỡng 1.000 lượt mỗi ngày. Kết quả phân tích cho thấy 37,7% tổng số người dùng truy cập vào ban đêm hoặc cuối tuần, cho thấy dịch vụ đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu tư vấn ngoài giờ hành chính.Bộ Lao động phân tích việc sử dụng dịch vụ tư vấn AI này giúp rút ngắn 87,5% thời gian tìm kiếm thông tin so với cách tra cứu trên các cổng thông tin truyền thống. Để nâng cao độ chính xác, Bộ Lao động đã ký kết hợp tác với Hiệp hội chuyên viên tư vấn lao động Hàn Quốc, huy động 173 chuyên gia tham gia xây dựng dữ liệu huấn luyện.Đặc biệt, người lao động nước ngoài cũng tích cực sử dụng dịch vụ này. Các câu hỏi bằng tiếng nước ngoài chiếm 6,8% tổng số trường hợp tư vấn, trong đó phổ biến nhất là tiếng Nga (3,2%), tiếng Myanmar (1,3%) và tiếng Uzbekistan (0,5%).Bộ Lao động dự kiến sẽ chi 2,8 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD) trong năm nay để nâng cấp dịch vụ, hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề thực tế thay vì chỉ dừng lại ở mức hỏi đáp đơn thuần. Ví dụ như Bộ sẽ bổ sung thêm tính năng phân tích vi phạm pháp luật dựa trên hình ảnh bảng lương và hợp đồng lao động. Nếu kết quả tư vấn cho thấy rõ ràng hành vi xâm phạm quyền lợi người lao động, dịch vụ sẽ tự động kết nối tới cổng thông tin lao động.Bên cạnh đó, phạm vi tư vấn sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực như hành vi bắt nạt nơi làm việc, quy trình bồi thường tai nạn lao động và cơ chế cấp phép tuyển dụng. Bộ Lao động khẳng định trong năm nay, Bộ sẽ tiếp tục hợp tác với khối tư nhân để tăng cường phạm vi và chức năng tư vấn, giúp người dân cảm nhận rõ rệt hơn hiệu quả của dịch vụ.