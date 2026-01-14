Tiểu thuyết của nhà văn Han Kang được đề cử giải thưởng văn học uy tín của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hội các nhà phê bình sách quốc gia Mỹ (National Book Critics Circle - NBCC) ngày 20/1 (giờ địa phương) công bố danh sách rút gọn 5 tác phẩm cuối cùng được đề cử ở hạng mục Tiểu thuyết của giải thưởng NBCC 2025, trong đó có bản dịch tiếng Anh tiểu thuyết "We Do Not Part" (tạm dịch "Không từ biệt") của nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang. Tác phẩm này được chuyển ngữ bởi hai dịch giả Lee Yae-won và Paige Aniyah Morris. Ban tổ chức sẽ công bố người thắng giải vào ngày 26/3 tới.NBCC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại New York vào năm 1974 bởi các nhà phê bình sách đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí và xuất bản tại Mỹ. Với uy tín hàng đầu trong giới văn học Mỹ, từ năm 1975, NBCC đã tổ chức trao giải thường niên cho những cuốn sách xuất sắc nhất viết bằng tiếng Anh ở các hạng mục như Thơ, Tiểu thuyết, Phi hư cấu và Truyện ký.Giải thưởng của NBCC vốn nổi tiếng vì không đi kèm tiền thưởng, thay vào đó giải thưởng tôn vinh giá trị văn học thuần túy và nâng cao vị thế của tác giả thông qua sự tuyển chọn khắt khe từ hội đồng chuyên môn.