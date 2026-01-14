Hanwha Ocean chiêu mộ cựu sĩ quan Hải quân Canada nhằm trúng thầu dự án tàu ngầm

Photo : 한화오션

Hãng Hanwha Ocean của Hàn Quốc ngày 21/1 (giờ địa phương) công bố đã bổ nhiệm ông Glenn Copeland, một cựu Trung tá Hải quân Canada, giữ chức Giám đốc chi nhánh của hãng tại Canada.Tân Giám đốc Copeland là cựu Trung tá Hải quân Canada với 22 năm kinh nghiệm làm sĩ quan chiến thuật tác chiến và hạm phó tàu tuần tra, Sau đó, ông còn phụ trách dự án hiện đại hóa tàu tuần tra Halifax tại chi nhánh của hãng Lockheed Martin (Mỹ) tại Canada.Hanwha Ocean kỳ vọng kinh nghiệm điều hành toàn bộ quy trình từ phát triển đến xuất khẩu hệ thống quản lý chiến đấu (CMS-330) cùng mạng lưới quan hệ rộng của ông Copeland tại địa phương sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng trong quá trình đề xuất về lợi ích công nghiệp-công nghệ (ITB), một hạng mục chính của dự án CPSP.Tân Giám đốc Copeland bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để biến những kinh nghiệm từ các dự án Hải quân trước đây thành kết quả cụ thể, giúp Hanwha Ocean giành được hợp đồng CPSP.Trong một diễn biến liên quan, Hanwha Ocean gần đây đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với công ty phát triển năng lượng Fermeuse Energy của Canada để cùng thúc đẩy dự án phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Giới doanh nghiệp nhận định sự hợp tác này gắn liền với chiến lược Bắc Cực và đa vùng biển của Canada, đồng thời là động thái tăng cường hợp tác năng lượng chiến lược nhằm hỗ trợ cho việc giành thầu dự án tàu ngầm.