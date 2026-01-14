Cựu nghị sĩ đảng cầm quyền bị thẩm vấn xuyên đêm vì nghi vấn nhận tiền đút lót tiến cử ứng cử viên

Photo : YONHAP News

Cựu ghị sĩ Hàn Quốc Kang Sun-woo, người bị khai trừ khỏi đảng Dân chủ đồng hành đầu năm nay, ngày 20/1 đã được Nhóm điều tra tội phạm công thuộc Sở Cảnh sát Seoul thẩm vấn kéo dài gần 21 tiếng liên quan đến nghi vấn bà Kang nhận số tiền bất chính trị giá 100 triệu won (68.000 USD).Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022, nghị sĩ Kang Sun-woo khi đó là ủy viên Ủy ban quản lý đề cử của đảng Dân chủ đồng hành tại Seoul bị nghi ngờ nhận số tiền bất chính 100 triệu won từ ủy viên Hội đồng thành phố Seoul Kim Kyung để đảm bảo bà Kim nhận được sự tiến cử từ đảng để tranh cử vị trí này.Cảnh sát đang tập trung làm rõ việc nghị sĩ Kang có thực sự nhận số tiền trên hay không, liệu bà có mặt tại thời điểm giao nhận tiền hay có nhận thức được về việc tiền đã được chuyển giao hay không.Vụ việc này bị lộ ra khi xuất hiện đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa nghị sĩ Kim Byung-kee (khi đó là cán bộ Ủy ban quản lý đề cử) và bà Kang Sun-woo về biện pháp đối phó với việc trợ lý của bà Kang nhận khoản tiền bất chính từ ủy viên Kim Kyung hòng mua suất tiến cử từ đảng.Trả lời báo chí sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, nghị sĩ Kang Sun-woo cho biết đã tham gia cuộc điều tra một cách thành khẩn, đúng sự thật, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ trong các bước điều tra tiếp theo của cảnh sát. Tuy nhiên, nghị sĩ Kang không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng số tiền trên, lý do hoàn trả tiền sau khi bà Kim Kyung đã được đề cử, cũng như khả năng được đối chất với bà Kim. Trước đó, cuộc đối chất giữa ủy viên Kim và trợ lý của bà Kang đã không thể diễn ra do bà Kim từ chối.Dựa theo kết quả điều tra, cảnh sát đang xem xét đề nghị Viện kiểm sát ban lệnh bắt giữ nghị sĩ Kang Sun-woo.