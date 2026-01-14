Thủ tướng Hàn Quốc lên đường công du Mỹ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết Thủ tướng Kim Min-seok sẽ tới thăm Washington và New York (Mỹ) từ ngày 22-26/1. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Kim dự kiến sẽ có các cuộc gặp với quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, trao đổi với các hạ nghị sĩ Mỹ và cộng đồng người Hàn Quốc tại Mỹ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Kim Min-seok kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái.Theo Văn phòng Thủ tướng, đây là lần thứ 4 trong lịch sử và là sau 41 năm một Thủ tướng Hàn Quốc đến thăm Mỹ riêng lẻ để thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa Washington và Seoul. Gần đây nhất là Thủ tướng Roh Shin-young đến thăm Mỹ vào năm 1985. Thông thường, các chuyến thăm nước ngoài của Thủ tướng nhằm bổ sung cho những vấn đề ngoại giao chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán cấp thượng đỉnh. Theo phân tích, việc "nhân vật số hai trong Chính phủ" trực tiếp đứng ra thảo luận xuất phát từ thực tế là hai nước Hàn-Mỹ còn nhiều vướng mắc chính sách cần tháo gỡ và phối hợp.Tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất đàm phán thuế quan khi Washington giảm thuế đối ứng đối với Seoul xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên sau thỏa thuận này, chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với các doanh nghiệp sản xuất chíp nhớ không xây dựng nhà máy tại Mỹ, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc đối mặt với áp lực phải mở rộng quy mô đầu tư.Trong một cuộc họp báo ngày 20/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập liên tiếp đến dự án khí đốt tự nhiên tại Alaska cũng như nguồn vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản, làm dấy lên khả năng tồn tại sự khác biệt quan điểm giữa Seoul và Washington về địa điểm đầu tư, vốn đã được thống nhất sẽ dựa trên nguyên tắc "tính hợp lý thương mại".Thủ tướng Kim Min-seok được cho là đang điều phối lịch trình để có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Các vấn đề như mở rộng quyền làm giàu uranium, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và việc đưa vào sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng đang được hai bên tiếp tục đưa lên bàn đàm phán. Văn phòng Thủ tướng khẳng định chuyến thăm Mỹ lần này của ông Kim sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.