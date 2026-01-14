Photo : YONHAP News

Phát biểu tại một hội thảo do Viện nghiên cứu an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương (IIPS) tổ chức vào ngày 20/1 (giờ địa phương), Phó Giám đốc phụ trách vấn đề không gian thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jonathan Adams cho biết Hàn Quốc là một đối tác vững mạnh trong lĩnh vực không gian của nước này. Ông nhấn mạnh Seoul và Washington cần tăng cường hợp tác công-tư trong dự án "Artemis" xây dựng căn cứ trên Mặt trăng và dự án xây dựng Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) mới vào năm 2030.Năm ngoái, Washington công bố một vệ tinh siêu nhỏ của Hàn Quốc sẽ được lắp đặt, chính thức tham gia vào sứ mệnh Artemis II để thực hiện nhiệm vụ đo bức xạ vũ trụ gần Trái đất. Vệ tinh này có sự tham gia phát triển của công ty khởi nghiệp vũ trụ Hàn Quốc Nara Space Technology. Đây là lần đầu tiên một vệ tinh của Hàn Quốc đồng hành cùng tàu thăm dò Mặt trăng có người lái của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).Tên lửa chính trong sứ mệnh Artemis II (giai đoạn 2) dự kiến ​​sẽ được phóng vào tháng tới. Hàn Quốc là một trong 4 nước đối tác tham gia nhiệm vụ này và dự kiến ​​sẽ phóng vệ tinh khối lập phương (CubeSat). Vệ tinh này sẽ bay quanh quỹ đạo Mặt trăng trước khi đáp xuống, và xây dựng căn cứ trên Mặt trăng (giai đoạn 3).Cố vấn cao cấp của NASA Kathleen Carrico cho biết Hàn Quốc và NASA đã hợp tác lâu dài thông qua dự án tàu quỹ đạo Mặt trăng (KPLO) do Hàn Quốc phát triển. Phó Giám đốc Adams cũng khẳng định việc tăng cường hợp tác công-tư trong lĩnh vực không gian giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là nhằm mục đích kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.