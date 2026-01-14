Gwangju được chỉ định là thành phố thử nghiệm xe tự hành đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 21/1 công bố "Kế hoạch thúc đẩy đô thị thí điểm xe tự hành" và chọn Gwangju là thành phố thí điểm đầu tiên trong nước để phục vụ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ xe tự hành.Kế hoạch này là bước triển khai tiếp theo về "Chiến lược tăng trưởng kinh tế" của Chính phủ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của công nghệ và dịch vụ xe tự hành dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các cuộc thử nghiệm đường bộ thực tế quy mô lớn.Toàn bộ thành phố Gwangju sẽ đồng thời triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ AI cho xe tự hành và kiểm chứng khả năng thương mại hóa dịch vụ. Viện nghiên cứu an toàn ô tô thuộc Cơ quan An toàn giao thông Hàn Quốc sẽ đóng vai trò là cơ quan chuyên trách, tuyển chọn ba doanh nghiệp xe tự hành để tham gia thí điểm, thông qua đánh giá trình độ công nghệ, năng lực thử nghiệm vận hành và thẩm định tại chỗ.Tùy theo trình độ công nghệ, các doanh nghiệp được chọn sẽ được phân bổ tối đa 200 phương tiện chuyên dụng cho thử nghiệm. Các xe này sẽ được vận hành trên các tuyến đường thực tế mà người dân sử dụng gồm đường phố chính, khu dân cư, khu trung tâm thành phố và môi trường ban đêm trên khắp thành phố Gwangju. Chính phủ cũng cho biết sẽ đánh giá kết quả theo từng năm, từng bước, chuyển từ xe tự hành có người giám sát sang xe tự hành hoàn toàn, kết nối kết quả thử nghiệm với quá trình kiểm chứng thương mại hóa dịch vụ xe tự hành.Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã đi đầu thế giới trong việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn cho xe tự hành cấp độ ba và áp dụng cơ chế chứng nhận hiệu năng cấp độ 4. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn bị đánh giá là chậm hơn Mỹ và Trung Quốc trong phát triển công nghệ lái xe tự hành dựa trên AI, vốn đòi hỏi khả năng học hỏi từ lượng lớn dữ liệu.