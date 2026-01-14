Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sáng ngày 21/1 đã tổ chức họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố định hướng điều hành đất nước trong năm thứ hai cầm quyền. Theo đó, Tổng thống nhấn mạnh sẽ thúc đẩy một "cuộc chuyển đổi lớn" để đưa Hàn Quốc bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ. Tại đây, ông đã thông báo chiến lược tăng trưởng và phương án ứng phó các vấn đề trọng tâm của đất nước.Trước hết, về vấn đề hợp nhất các tỉnh, thành phố, Tổng thống Lee nhấn mạnh đây là chiến lược sinh tồn của đất nước, không bị chi phối bởi lợi ích chính trị trước mắt.Liên quan đến quan hệ liên Triều, Tổng thống tái khẳng định lập trường kiên trì thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc. Ông cho biết sẽ liên tục triển khai các bước đi thực tế để nhận được phản hồi tích cực từ Bắc Triều Tiên, hướng tới tương lai hòa bình cùng tồn tại và phát triển trên bán đảo Hàn Quốc. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, ngăn ngừa xung đột ngoài ý muốn và xây dựng lòng tin chính trị, quân sự giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Tổng thống Lee khẳng định sẽ dốc toàn lực để xây dựng môi trường có thể chung sống hòa bình, dù sự ngờ vực và đối đầu tích tụ lâu năm giữa hai miền khó có thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Trên nền tảng năng lực phòng thủ và răn đe vững chắc, miền Nam sẽ theo đuổi đối thoại, giao tiếp và tham vấn thay vì đe dọa, nhằm mở ra con đường cùng tồn tại và cùng thịnh vượng của hai miền. Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ đóng vai trò "người dẫn nhịp", nỗ lực ngoại giao để sớm nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, qua đó tạo điều kiện khôi phục đối thoại liên Triều.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee cũng thể hiện quyết tâm thúc đẩy với sự thống nhất toàn dân và cải cách ngành kiểm sát. Ông khẳng định sẽ không chùn bước trước sự phản đối hay gánh nặng chính trị và sẽ đi đến cùng để đưa ra các giải pháp có trách nhiệm theo nguyện vọng của người dân.Về kinh tế, Tổng thống dự báo tỷ giá won-USD có thể giảm xuống quanh mức 1.400 won/USD trong vòng một đến hai tháng tới. Ông cũng nói hiện chưa xem xét sâu việc áp dụng các biện pháp thuế để ổn định giá nhà ở khu vực thủ đô. Trước thông tin Mỹ áp thuế đối với chíp bán dẫn, Tổng thống Lee khẳng định sẽ ứng phó vững vàng theo các nguyên tắc và định hướng đã xác lập trước đó.Cũng trong buổi họp báo này, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề cập đến vấn đề bổ nhiệm bà Lee Hye-hoon, ứng cử viên cho chức Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ). Ông cho biết cần lắng nghe phần giải trình của bà Lee Hye-hoon và tạo cơ hội để người dân tự đánh giá nên chưa thể đưa ra quyết định.Nói đến chính sách an toàn lao động, Tổng thống Lee khẳng định sẽ lấy tăng trưởng bền vững dựa trên an toàn làm nguyên tắc cốt lõi trong điều hành đất nước, cam kết tăng thêm 3.500 thanh tra lao động và triển khai lực lượng người bảo vệ an toàn nơi làm việc, bảo đảm các biện pháp an toàn được thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ.