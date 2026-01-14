Photo : YONHAP News

Công ty phân phối phim Lotte Entertainment ngày 21/1 cho biết bộ phim "Hành trình đến với Gyeongju" (tên tiếng Anh là "The Journey to Gyeongju") của đạo diễn Kim Mi-jo đã được mời tham gia chính thức hạng mục "Korean Horizons" (tạm dịch: Chân trời điện ảnh Hàn Quốc) của Liên hoan phim Hàn Quốc lần thứ 24, diễn ra tại Florence (Ý) từ ngày 19-28/3.Đây là liên hoan phim Hàn Quốc lâu đời nhất tại Ý, đồng thời là sự kiện đi đầu trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Hạng mục "Korean Horizons" là hạng mục cạnh tranh, tuyển chọn những tác phẩm thể hiện những hướng đi và chân trời mới của điện ảnh Hàn Quốc. "The Journey to Gyeongju" là bộ phim thuộc thể loại báo thù, kể về câu chuyện 4 mẹ con lên đường cho một "chuyến đi giết chóc" vì cô con gái út Gyeong-ju, người đã không thể trở về sau chuyến đi dã ngoại của trường. Phim có sự tham gia của các diễn viên chính Lee Jung-eun, Gong Hyo-jin, Park So-dam và Lee Yeon.Phó Chủ tịch Liên hoan phim Jang Eun-young đánh giá bộ phim phá vỡ khuôn mẫu của thể loại phim báo thù, khắc họa nỗi đau và cơn giận dữ khi mất đi người thân bằng sự hài hước sắc bén, để lại dư âm sâu sắc và mạnh mẽ trong lòng khán giả. Bà cũng đánh giá cao đạo diễn Kim Mi-jo, cách đạo diễn dần hé lộ những mâu thuẫn gia đình vốn bị che giấu theo diễn biến câu chuyện đã tạo nên một bộ phim mang màu sắc cá nhân rất rõ nét.Ở hạng mục "Special Screening" (tạm dịch: Trình chiếu đặc biệt) của liên hoan phim năm nay, bộ phim "Florence" (tên tiếng Anh: Florence Knockin' On You) của đạo diễn Lee Chang-yeoul cũng đã được mời tham gia chính thức. Bộ phim kể về hành trình của nhân vật chính Seok-in trở lại thành phố Florence, nơi lưu giữ những đam mê thời tuổi trẻ và tại đó anh trải qua những cuộc tái ngộ và quá trình chữa lành tâm hồn.