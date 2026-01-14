Photo : KBS News

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ vào ngày 21/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã đạt được những thỏa thuận thương mại lịch sử với các quốc gia đối tác chiếm tới 40% tổng kim ngạch thương mại của nước này, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu.Phát biểu này của ông Trump được cho là đang tự ca ngợi sự tăng trưởng kinh tế và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ, có được thông qua các cuộc đàm phán thương mại của mình. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết các đối tác này đã ký kết hợp đồng lớn nhập khẩu dầu khí từ Mỹ. Chính những thỏa thuận này đang góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tái khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa bảo hộ thương mại khi cho rằng thâm hụt thương mại đã giảm mạnh nhờ vào các chính sách thuế quan của mình.Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Trump ca ngợi các đồng minh là "đối tác" thực chất mang ý đồ gây áp lực buộc các nước này phải đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả khí đốt của Mỹ. Trước đó, trong họp báo kỷ niệm một năm nhậm chức 20/1, lãnh đạo Nhà Trắng cũng phát biểu theo hướng rằng một nguồn ngân sách khổng lồ từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được đổ vào dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên tại bang Alaska. Tuy nhiên, đây vốn là dự án mà phía Hàn Quốc vẫn còn đang do dự vì những lý do như tính hiệu quả kinh tế.Trong cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Hàn Quốc vào năm ngoái, hai bên chỉ mới đồng ý thực hiện các khoản đầu tư mang tính hợp lý về mặt thương mại trị giá 200 tỷ USD (ngoại trừ 150 tỷ USD trong lĩnh vực đóng tàu), mà chưa chỉ định cụ thể địa điểm hay dự án đầu tư.Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực đưa vấn đề giảm thâm hụt thương mại thành thành tựu trọng tâm, dự báo Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Hàn Quốc để chỉ định lĩnh vực đầu tư có lợi nhất cho nước này.