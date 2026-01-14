Tăng trưởng kinh tế 2025 của Hàn Quốc dừng ở mức 1%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/1 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý IV/2025 đã giảm 0,3% so với quý III, nhưng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, BOK lưu ý đây mới chỉ là số liệu ước tính, chưa phản ánh đầy đủ dữ liệu thực tế của tháng cuối quý, nên có thể sẽ có sự sai lệch so với số liệu sơ bộ được công bố sau này.Xét theo các hạng mục, tiêu dùng tư nhân quý IV tăng 0,3% so với quý III. Trong khi nhu cầu về hàng hóa như ô tô sụt giảm, tiêu dùng dịch vụ y tế lại ghi nhận sự gia tăng. Chi tiêu Chính phủ cũng tăng 0,6%, tập trung vào các khoản chi trả bảo hiểm y tế. Ngược lại, lĩnh vực đầu tư và đối ngoại lại cho thấy xu hướng co hẹp.Đầu tư xây dựng giảm 3,9% do cả mảng xây dựng dân dụng và công trình đều đi xuống; đầu tư thiết bị cũng thu hẹp 1,8%, chủ yếu ở nhóm thiết bị vận tải như ô tô.Đặc biệt, mức độ đóng góp của xuất khẩu ròng, vốn là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng, ghi nhận -0,2% trong quý IV, trở thành nhân tố kéo giảm tổng GDP. Xuất khẩu quý IV đã giảm 2,1% do sự sụt giảm ở các mặt hàng ô tô, máy móc và thiết bị; nhập khẩu cũng giảm 1,7% chủ yếu do mặt hàng khí đốt thiên nhiên và ô tô.Theo lĩnh vực hoạt động kinh tế, nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng 4,6%, nhưng ngành chế tạo lại giảm 1,5% do sản lượng thiết bị vận tải và máy móc, trang thiết bị sụt giảm. Ngành điện, khí đốt và cấp nước giảm mạnh 9,2%, chủ yếu ở ngành điện. Ngành xây dựng cũng co hẹp 5,0%. Ngành dịch vụ tăng trưởng nhẹ 0,6% chủ yếu nhờ mảng tài chính, bảo hiểm và dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội, bất chấp sự ảm đạm của nhóm bán buôn bán lẻ và dịch vụ lưu trú ăn uống.Mặt khác, GDP thực tế cả năm 2025 của Hàn Quốc được ghi nhận đạt mức tăng trưởng 1% so với năm trước, chỉ bằng một nửa so với năm 2024 (2%). Trong đó tiêu dùng tư nhân tăng 1,3%, chi tiêu Chính phủ tăng 2,8% và xuất khẩu tăng 4,1%. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng cả năm đã sụt giảm tới 9,9%, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ sau năm 2020.Ngoài ra, tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế, phản ánh sức mua thực tế của người dân, tăng 1,7% cả năm, cao hơn mức tăng trưởng 1% của GDP thực tế.