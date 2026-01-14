Netflix cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn vào nội dung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại sự kiện "Next on Netflix 2026 Korea" diễn ra ở Seoul vào ngày 21/1 (giờ địa phương), ông Kang Dong-han, Phó Chủ tịch phụ trách mảng nội dung Hàn Quốc của Netflix Korea, khẳng định sự tin tưởng vững chắc vào tiềm năng và tương lai của nội dung Hàn Quốc, đồng thời cam kết duy trì khoản đầu tư dài hạn cho thị trường này.Ông Kang nhấn mạnh Netflix sẽ gánh vác mọi rủi ro trong quá trình tìm kiếm những câu chuyện mới, chia sẻ thành quả đó với tất cả các đối tác trong ngành thông qua nguồn vốn đầu tư bền vững.Trong một thập kỷ kể từ khi gia nhập thị trường Hàn Quốc vào tháng 1/2016, Netflix đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của K-contents. Sau khi tạo nên cơn sốt K-zombie bằng loạt phim đầu tiên về chủ đề này "Vương triều xác sống" (Kingdom) năm 2019, Netflix tiếp tục đưa nội dung Hàn Quốc len lỏi vào đời sống giải trí toàn cầu với siêu phẩm "Trò chơi con mực" (Squid Game), tác phẩm lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trụ vững trong Top 10 Netflix toàn cầu hạng mục "Chương trình không phải tiếng Anh" suốt 32 tuần liên tiếp. Trong 5 năm qua, đã có hơn 210 tác phẩm Hàn Quốc ghi danh vào danh sách Top 10 toàn cầu (tính từ thời điểm bắt đầu thống kê vào năm 2021).Bên cạnh đó, việc Netflix áp dụng hệ thống sản xuất tiền kỳ 100% đã giúp xóa bỏ tình trạng "kịch bản cuốn chiếu" (viết đến đâu quay đến đó), hình thành nên quy trình công bố tác phẩm sau khi đã hoàn tất kỹ lưỡng các công đoạn hậu kỳ.Tuy nhiên, sự hiện diện của Netflix tại Hàn Quốc cũng để lại những mảng tối cho ngành công nghiệp nội dung. Năm 2023, Netflix từng cam kết đầu tư số tiền khổng lồ lên tới 3.300 tỷ won (2,25 tỷ USD) vào nội dung Hàn Quốc trong 4 năm tới. Dù nguồn lực tài chính mạnh mẽ của gã khổng lồ dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) toàn cầu này đã trở thành ngòi nổ cho các bom tấn như "Sweet Home: Thế giới ma quái" hay "Trò chơi con mực", nhưng đồng thời cũng đẩy chi phí sản xuất trung bình của phim truyền hình trong nước tăng vọt gấp nhiều lần.Việc một số bộ phim điện ảnh gây chú ý từ bỏ rạp chiếu để phát hành trực tiếp trên Netflix đã khiến cán cân của ngành điện ảnh nghiêng mạnh từ rạp sang các nền tảng OTT. Một số ý kiến vẫn bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực về mặt công nghiệp. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng cấu trúc độc quyền sở hữu trí tuệ của các nền tảng OTT toàn cầu như Netflix có thể biến Hàn Quốc trở thành một "công xưởng gia công toàn cầu".