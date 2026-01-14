Chính giới đi đến thống nhất về tổ chức phiên điều trần ứng cử viên lãnh đạo cơ quan ngân sách

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ) Lee Hye-hoon vào ngày 23/1.Trước đó, chính giới đã tiến hành đàm phán kín cho tới hết ngày 21/1, thời hạn cuối cùng để tổ chức phiên điều trần với bà Lee theo luật định. Ban đầu, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân một mực giữ nguyên lập trường không thể tổ chức phiên điều trần do bà Lee chưa nộp đầy đủ tài liệu cần thiết, như về nghi vấn xoay quanh việc đăng ký mua nhà. Tuy nhiên, được biết ứng cử viên Lee đã bày tỏ ý định sẽ trình nộp tài liệu được yêu cầu, nên đảng đối lập quyết định nhượng bộ, với điều kiện là bà Lee phải nộp tài liệu trong sáng ngày 22/1.Trong buổi họp báo đầu năm ngày 21/1, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã lên tiếng thúc giục chính giới tổ chức phiên điều trần, nhấn mạnh cần lắng nghe lời giải trình từ bà Lee về các nghi vấn. Dự kiến, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ xem xét dư luận sau phiên điều trần để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có bổ nhiệm bà Lee hay không.Trước đó, chính giới Hàn Quốc từng nhất trí tổ chức phiên điều trần với bà Lee vào ngày 19/1 nhưng bất thành do tranh cãi kịch liệt về vấn đề trình nộp tài liệu của ứng cử viên này.