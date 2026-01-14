Hàn Quốc áp giải 73 nghi phạm từ Campuchia về nước

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Nhóm chuyên trách đặc biệt đối phó với tội phạm xuyên quốc gia, được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Lee Jae Myung, sẽ cưỡng chế áp giải 73 nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc từ Campuchia về nước. Đây là những nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 48,6 tỷ won (33 triệu USD) của người dân Hàn Quốc thông qua các nhóm tội phạm tại Campuchia.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 22/1 cho biết một máy bay thuê bao sẽ xuất phát từ sân bay Incheon tối cùng ngày và dự kiến đưa các nghi phạm trở về nước vào lúc 9 giờ 10 phút sáng thứ Sáu ngày 23/1. Đây là đợt áp giải tội phạm về nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.Bà Kang nhấn mạnh vụ áp giải lần này là thành quả sau thời gian dài truy vết của Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc (Korea Desk) phái cử tới Campuchia, cũng như Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) và cảnh sát địa phương.Phát ngôn viên Kang cho biết trong số các nghi phạm này có cả cặp vợ chồng cầm đầu đường dây lừa tình vốn chưa thể áp giải về nước hồi tháng 10 năm ngoái, tội phạm đào tẩu từng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em rồi trốn sang Campuchia, kẻ cầm đầu đường dây mạo danh chuyên gia đầu tư, cùng các thành viên băng đảng có hành vi bắt cóc tống tiền.