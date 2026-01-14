Phi đội bay biểu diễn của Hàn Quốc sẽ lần đầu tiếp dầu tại Nhật Bản vào cuối tháng 1

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết, phi đội bay biểu diễn "Đại bàng đen" (Black Eagles) sẽ dừng chân tại Nhật Bản trên đường tới tham dự "Triển lãm quốc phòng quốc tế 2026" tổ chức tại Ả-rập Xê-út vào tháng 2 tới.Phi đội "Đại bàng đen" sẽ xuất phát từ căn cứ Wonju (Hàn Quốc) vào ngày 28/1 và dừng chân tại căn cứ Naha, đảo Okinawa (Nhật Bản) để tiếp nhiên liệu và có hoạt động giao lưu với phi đội bay biểu diễn "Blue Impulse" của Lực lượng phòng vệ trên không nước này.Đây là lần đầu tiên phi đội "Đại bàng đen" dừng chân và tiếp dầu tại Nhật Bản. Về nguyên tắc, quân đội Hàn Quốc không thể nhận hỗ trợ vật tư quân sự từ Nhật Bản do hai nước chưa ký kết Hiệp định hỗ trợ hậu cần tương hỗ (ACSA), nhưng được biết phía Nhật Bản đã quyết định cung cấp nhiên liệu dựa trên các quy định về cho mượn vật phẩm trong Luật Lực lượng phòng vệ.Tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản từng quyết định hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho phi đội "Đại bàng đen" trên đường dự Triển lãm hàng không Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), nhưng sau đó lại từ chối với lý do máy bay T-50B của Hàn Quốc thực hiện huấn luyện thông thường gần đảo Dokdo. Phía Hàn Quốc khi đó đã đáp trả bằng cách hoãn tham gia sự kiện âm nhạc của Lực lượng phòng vệ và các cuộc huấn luyện cứu hộ, tìm kiếm chung tại Nhật Bản.Tuy nhiên lần này, thỏa thuận về việc tiếp nhiên liệu đã diễn ra suôn sẻ. Sau cuộc điện đàm phối hợp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Nhật Bản Koizumi Shinjiro vào ngày 26/12 năm ngoái, hai bên đã thúc đẩy lại vấn đề này.Giới phân tích nhận định sau khi lãnh đạo hai nước nối lại hoạt động ngoại giao con thoi, quan hệ Hàn-Nhật đang ấm dần lên. Nhật Bản, nước đang có mâu thuẫn với Trung Quốc, dường như đang chủ động hơn trong việc hợp tác quân sự với Hàn Quốc.