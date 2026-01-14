Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young và Sư đoàn trưởng Sư đoàn 22 ngày 21/1 đã tới thăm Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc).Ông Chung cho biết trong khuôn khổ các biện pháp khôi phục lòng tin tiên phong với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Thống nhất sẽ nỗ lực mở lại các đoạn đường nằm bên trong khu vực DMZ để Con đường Hòa bình trở về đúng ý nghĩa ban đầu.Con đường Hòa bình DMZ mở cửa đón khách vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, ba trong tổng số 11 đoạn đường nằm trong khu vực DMZ ở thành phố Paju, huyện Cheorwon và huyện Goseong (tỉnh Gangwon) đã dừng đón khách từ tháng 4/2024 với lý do an ninh.Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Chung đã báo cáo với Tổng thống Lee về kế hoạch thúc đẩy việc mở lại ba đoạn đường bị đóng này trong năm nay. Trong số đó, Bộ Thống nhất đánh giá đoạn đường Goseong A là khả thi nhất để tái mở cửa và dự kiến sẽ tập trung tham vấn với quân đội Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc về vấn đề này.Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, đơn vị quản lý DMZ, đã bày tỏ lập trường phản đối kế hoạch trên khiến quá trình tham vấn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Bộ Tư lệnh đã ra thông cáo khẳng định ba tuyến đường đi bộ nằm trong DMZ là khu vực bị hạn chế ra vào vì lý do an ninh, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư lệnh và không có thay đổi nào trong chính sách hay thủ tục ra vào nơi này.Mặt khác, Bộ trưởng Thống nhất cũng trong ngày 21/1 đã tới kiểm tra tình hình vận hành Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều ven biển phía Đông. Ông Chung nhấn mạnh Bộ Thống nhất sẽ chuẩn bị cho tương lai hòa bình cùng tồn tại và tăng trưởng chung của hai miền, từng bước khôi phục hệ sinh thái giao lưu và hợp tác liên Triều dựa trên nguyên tắc "nhân dân trước, chính quyền sau". Quan chức này cùng bày tỏ quyết tâm sẽ xây dựng lòng tin bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt để đưa Văn phòng một lần nữa trở thành "cửa ngõ của hòa bình".