Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở khu vực xung đột biên giới Thái Lan và Campuchia

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết Chính phủ nước này gần đây đã quyết định thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 500.000 USD cho người dân bị ảnh hưởng liên quan đến cuộc khủng hoảng phát sinh từ xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.Bộ này nói thêm Seoul kỳ vọng khoản viện trợ sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong khu vực, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.Campuchia và Thái Lan từng ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025 dưới sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau các vụ đụng độ liên quan tranh chấp chủ quyền biên giới hồi tháng 7 cùng năm. Tuy nhiên chỉ sau một tháng, căng thẳng lại bùng lên khi một binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn tại khu vực biên giới hai nước và bị thương nặng khiến hai bên nối lại giao tranh.Các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực biên giới giữa hai nước đã khiến hơn 500.000 người phải sơ tán. Kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 12 năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm ổn định khu vực biên giới nơi đây, cũng như rà phá bom mìn, ngăn chặn gian lận và buôn lậu.