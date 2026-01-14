Hàn Quốc dẫn đầu lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) ngày 21/1 cho biết tổng số du khách quốc tế đến Nhật Bản năm 2025 đạt 42.683.600 người, tăng 15,8% so với năm trước đó. Trong số này, du khách Hàn Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 22%.Xét theo quốc gia và vùng lãnh thổ, du khách Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 9.459.600 người, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Trung Quốc (9.096.300 người), Đài Loan (6.763.400 người), Mỹ (3.306.800 người) và Hong Kong (2.517.300 người).JNTO cho biết số du khách Hàn Quốc đến Nhật Bản trong tháng 12 năm ngoái đạt mức cao kỷ lục theo tháng là nhờ số lượng các chuyến bay và nhu cầu từ các nhóm sinh viên đại học tăng cao. Ngược lại, số du khách Trung Quốc giảm tới 45,3% so với cùng kỳ năm 2024 là do ảnh hưởng của các lệnh hạn chế du lịch đến Nhật Bản.Bên cạnh đó, theo số liệu sợ bộ của Cơ quan du lịch Nhật Bản (JTA), tổng chi tiêu của du khách quốc tế tại Nhật Bản năm ngoái bao gồm lưu trú và mua sắm đạt 9.455,9 tỷ yen (59,6 tỷ USD), tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2024. Xét theo quốc gia và vùng lãnh thổ, du khách Trung Quốc chi tiêu nhiều nhất với 2,26 nghìn tỷ yen (14,2 tỷ USD), tiếp theo là Đài Loan (1,211 nghìn tỷ yen, tương đương 7,63 tỷ USD), Mỹ (1,1241 nghìn tỷ yen, tương đương 7,08 tỷ USD) và Hàn Quốc (986,4 tỷ yen, tương đương 6,22 tỷ USD). Ngoài ra, chi tiêu bình quân mỗi du khách Hàn Quốc khi đến Nhật Bản đạt 104.606 yen (660 USD), giảm 4,1% so với năm trước.