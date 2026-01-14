Số lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người tại Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 22/1 công bố kết quả "Khảo sát tiêu thụ lương thực ngũ cốc năm 2025", trong đó lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người hằng năm trong nước năm ngoái đạt 53,9 kg, giảm 3,4% so với năm 2024.Mức tiêu thụ này chỉ bằng một nửa so với lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người năm 1995 (106,5 kg), tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1962. Lượng tiêu thụ gạo đã liên tục giảm xuống mức thấp kỷ lục mỗi năm trong hơn 30 năm qua.Năm ngoái, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người một ngày là 147,7 gram. Nếu lấy một bát cơm trung bình là khoảng 100 gram gạo, thì mỗi người chỉ ăn khoảng một bát rưỡi cơm mỗi ngày. Mức giảm này rõ rệt hơn so với các năm 2022 (giảm 0,4%), 2023 (giảm 0,6%) và 2024 (giảm 1,1%), cũng là mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm kể từ năm 2015 (giảm 3,4%).Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm lương thực ngũ cốc bao gồm gạo và các loại ngũ cốc khác đạt 62,5 kg, giảm 3% so với năm 2024 và cũng là mức thấp nhất kể từ khi có thống kê.Tuy nhiên, lượng gạo được sử dụng làm nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống trong năm ngoái đạt tổng cộng 932.102 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Dữ liệu quốc gia cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này là do làn sóng ẩm thực Hàn Quốc (K-food) đã làm gia tăng nhu cầu sử dụng gạo trong sản xuất thực phẩm chế biến.