Số vụ buôn lậu ma túy vào Hàn Quốc bị phát hiện tại cửa khẩu năm 2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 21/1 cho biết trong năm 2025, cơ quan này đã phát hiện 1.256 vụ buôn lậu với 3.318 kg ma túy tại khu vực cửa khẩu. Theo đó, số vụ phát hiện buôn lậu đã tăng 46% và khối lượng ma túy tăng tới 321%, đều là mức cao nhất từ trước đến nay.Xét theo tuyến đường buôn lậu, khách du lịch chiếm tỷ trọng lớn nhất với 50%, tiếp theo là hàng chuyển phát nhanh (24%) và bưu kiện quốc tế (25%). Riêng số vụ ma túy bị phát hiện qua đường hàng không do khách du lịch mang theo trong năm ngoái đạt 624 vụ, tăng 215%. Khối lượng ma túy được phát hiện tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Đây là lần đầu tiên hình thức buôn lậu thông qua khách du lịch vượt qua các tuyến chuyển phát nhanh và bưu kiện quốc tế.Cơ quan Hải quan nhận định lượng hành khách đến Hàn Quốc tăng trở lại sau đại dịch COVID-19 và việc siết chặt kiểm soát đối với hàng chuyển phát nhanh đã tạo ra "hiệu ứng bong bóng", khiến các đối tượng phạm tội chuyển sang lợi dụng khách du lịch để buôn lậu.Ngoài ra, xu hướng đi đường vòng qua các sân bay địa phương cũng gia tăng. Năm ngoái, tại các sân bay địa phương đã phát hiện tổng cộng 36 vụ buôn lậu với 87 kg ma túy. Xét theo tỷ trọng phát hiện, sân bay quốc tế Incheon chiếm 69%, trong khi các sân bay địa phương chiếm 31%. Đây là lần đầu tiên tỷ trọng các vụ buôn lậu bị phát hiện tại sân bay địa phương vượt 30%. Cơ quan Hải quan phân tích rằng khi năng lực kiểm soát ma túy tại sân bay quốc tế Incheon được tăng cường nhờ thiết bị soi chiếu hiện đại và hệ thống quản lý rủi ro nâng cao, các đối tượng tội phạm đã tìm cách né tránh bằng việc chuyển hướng sang các sân bay địa phương.Về chủng loại, lượng cocaine (một chất gây nghiện chiết xuất từ lá cây coca, gây ảo giác) bị thu giữ đạt 2.602 kg, tăng mạnh do ảnh hưởng từ các vụ buôn lậu quy mô lớn bị phát hiện. Trong khi đó, philopon, một dạng chất của methamphetamine (ma túy đá), loại ma túy bị phát hiện nhiều nhất trước đây, lại giảm cả về số vụ lẫn khối lượng do lượng ma túy đá bị phát hiện từ Thái Lan giảm. Ngoài ra, các loại ma túy gây mê và ảo giác thường được gọi là "ma túy hộp đêm" như ketamine và LSD cũng tăng hơn gấp đôi.Xét theo châu lục xuất phát, lượng ma túy bị phát hiện nhiều nhất đến từ Trung Nam Mỹ, tiếp theo là châu Á và Bắc Mỹ.Nhằm ngăn chặn từ sớm việc nhập lậu ma túy qua biên giới vào Hàn Quốc trong năm nay, Cơ quan Hải quan đã thành lập "Ban chỉ đạo ứng phó triệt phá ma túy" do Giám đốc cơ quan trực tiếp chủ trì họp hàng tuần. Ban chỉ đạo sẽ đóng vai trò đầu mối điều phối, chia sẻ phương hướng phát hiện ma túy hàng tuần và liên tục rà soát hiệu quả triển khai các biện pháp tổng hợp, qua đó xây dựng mạng lưới giám sát biên giới không có điểm mù.