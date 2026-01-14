Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc bắt đầu thảo luận về việc hợp nhất

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae trong buổi họp báo bất ngờ tại Quốc hội ngày 22/1 thông báo đã đề xuất về việc hợp nhất với đảng Đổi mới Tổ quốc, cùng nhau sát cánh trong cuộc bầu cử địa phương 3/6 tới.Ông Jung nhấn mạnh hai đảng đã cùng phản đối chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cùng vượt qua vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024, cùng trải qua cuộc bầu cử Tổng thống để ra mắt Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung. Do đó, không có lý do gì mà hai đảng đứng riêng lẻ trong cuộc bầu cử địa phương tháng 6. Quan chức này nhấn mạnh giờ đây, hai đảng phải trở thành "một đội", hướng tới mục tiêu chung là sự thành công của Chính phủ Lee Jae Myung theo đúng tinh thần thời đại. Chủ tịch Jung bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm trao đổi về việc hợp nhất, khẳng định sẽ chờ câu trả lời từ đảng Đổi mới Tổ quốc.Được biết, một ngày trước, ông Jung đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk để truyền đạt ý định hợp nhất hai đảng.Về phần mình, Chủ tịch Cho Kuk của đảng Đổi mới Tổ quốc khẳng định sẽ lắng nghe ý kiến người dân và đảng viên. Ông Cho cho biết bản thân hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng mục tiêu chung của hai đảng là sự thành công của Chính phủ Lee Jae Myung. Tuy nhiên, đảng Đổi mới Tổ quốc hiện đang xúc tiến một cách độc lập các bài toán tương lai tiến bộ mà đảng Dân chủ đồng hành chưa đề cập tới như cải cách chính trị, hiện thực hóa một quốc gia tiên tiến về quyền xã hội. Đảng này sẽ thảo luận và đưa ra quyết định dựa theo nguyện vọng của người dân và sẽ báo cáo kết quả cụ thể sau đó.Phát biểu này cho thấy vấn đề thảo luận hợp nhất mới chỉ được Chủ tịch hai đảng khơi mào trước, chưa có sự thảo luận chín muồi trong nội bộ, nên dự kiến sẽ còn gây ra nhiều ý kiến trái nhiều.