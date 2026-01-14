Gần 55% người dân Hàn Quốc trả lời tăng tiêu dùng trong năm mới

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 22/1 công bố kết quả "Khảo sát kế hoạch chi tiêu tiêu dùng năm 2026" tiến hành đối với 1.000 người trưởng thành.Trong đó, 54,8% người dân được hỏi cho biết sẽ mở rộng chi tiêu so với năm ngoái. Cụ thể, mức tăng từ 0-5% chiếm tỷ lệ cao nhất với 24,4%, tiếp theo là mức tăng 5-10% và 10-15% đều là 13,9%. Ngược lại, 45,2% người dân dự định giảm chi tiêu, trong đó mức giảm 0-5% chiếm 13,7%, tiếp đến là giảm 5-10% (9%) và giảm 10-15% (7,3%).Kế hoạch tiêu dùng năm nay có sự chênh lệch lớn tùy theo mức thu nhập. Nhóm 40% thu nhập thấp chủ yếu chọn giảm chi tiêu, trong khi nhóm 60% thu nhập cao phần lớn dự định tăng chi tiêu. Tỷ lệ muốn cắt giảm chi tiêu cao nhất nằm ở nhóm 20% thu nhập thấp nhất với 60,3%.Về lý do tăng chi tiêu, "thay đổi trong nhận thức tiêu dùng" (môi trường sống, giá trị quan) đứng đầu với 18,7%, kế đến là kỳ vọng việc làm và tăng thu nhập (14,4%), cùng sự ổn định giá cả (13,8%). Ngược lại, lý do chính khiến người dân thắt chặt chi tiêu là do giá cả leo thang (29,2%), lo ngại mất việc hoặc giảm thu nhập (21,7%) và sự sụt giảm tài sản cũng như các nguồn thu nhập khác (9,2%).Về rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến tiêu dùng, 44,1% người khảo sát lựa chọn vấn đề tỷ giá và giá cả leo thang kéo dài. Ngoài ra, áp lực thuế, chi phí sinh hoạt tăng (15,6%) và nợ tư nhân cùng bất ổn tài chính (12,1%) cũng là những yếu tố gây cản trở tiêu dùng. Hơn một nửa số người được hỏi (53,3%) nhận định tiêu dùng sẽ chỉ thực sự khởi sắc từ nửa cuối năm nay trở đi, cụ thể là nửa cuối năm 2026 (22,4%), năm 2027 (19,3%) và sau năm 2028 (11,6%).Dù có kế hoạch mở rộng chi tiêu, nhưng thực tế "túi tiền" của các hộ gia đình lại không mấy dư dả. Khi được hỏi về khả năng chi tiêu, 41,2% cho biết đang thiếu hụt nguồn lực tài chính. Trong khi đó, tỷ lệ người cho rằng mình có đủ khả năng chi tiêu chỉ chiếm 8,3%, tức là chỉ bằng 1 phần 5 so với nhóm thiếu hụt.FKI bày tỏ lo ngại rằng nếu khả năng tài chính thực tế không đáp ứng được kế hoạch, hoặc sự phục hồi tiêu dùng chỉ tập trung ở một số tầng lớp nhất định, hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa sẽ giảm sút. Do đó, các chính sách cải thiện điều kiện tiêu dùng cho người thu nhập thấp là rất quan trọng.Hiệp hội này đề xuất Chính phủ cần duy trì đà phục hồi tiêu dùng nội địa thông qua các biện pháp hỗ trợ tăng thu nhập khả dụng cho người dân, như mở rộng khấu trừ thuế, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, song song với việc đổi mới cấu trúc phân phối hàng hóa, bao gồm nới lỏng quy định đối với các siêu thị lớn.