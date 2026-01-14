Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc giải mã nguyên lý kết tinh silicat khi một ngôi sao hình thành

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 22/1 công bố nhóm nghiên cứu do giáo sư Lee Jeong-eun thuộc khoa Vật lý thiên văn, Đại học quốc gia Seoul dẫn đầu đã lần đầu tiên trên thế giới làm sáng tỏ được nguyên lý hình thành và di chuyển của silicat tinh thể, thành phần cốt lõi của các hành tinh giống Trái Đất và sao chổi.Silicat tinh thể (crystallize silicates) chiếm khoảng 90% vật chất cấu tạo nên vỏ Trái Đất, vốn được biết đến là chỉ hình thành ở nhiệt độ cao trên 600°C. Tuy nhiên, việc thành phần này thường xuyên được tìm thấy ở các sao chổi ngoài rìa hệ Mặt trời, nơi cực kỳ lạnh giá, cho đến nay vẫn là một ẩn số khoa học.Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb để quan sát tiền sao (protostar, tức một ngôi sao mới hình thành) EC 53 nằm trong tinh vân Cự Xà (Serpens). Các tiền sao phát triển một cách ngắt quãng bằng cách lặp đi lặp lại giai đoạn bùng nổ và giai đoạn nghỉ. EC 53 thay đổi độ sáng theo chu kỳ khoảng một năm rưỡi, giúp các nhà khoa học có thể phân biệt rõ ràng các giai đoạn này.Nhóm nghiên cứu là đơn vị duy nhất tại Hàn Quốc giành được thời gian quan sát từ kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Qua việc xem xét hai trạng thái của EC 53, nhóm đã xác nhận rằng quang phổ khoáng vật tinh thể chỉ xuất hiện trong giai đoạn bùng nổ.Đĩa hành tinh sơ khai, nơi bụi vũ trụ, băng và khí tập trung tạo thành hình đĩa phẳng, cung cấp "thức ăn" cho tiền sao để hình thành hành tinh. Trong quá trình này, hiện tượng tinh thể hóa silicat xảy ra tại không gian nóng ấm bên trong đĩa bao quanh tiền sao.Nghiên cứu cũng lần đầu tiên xác nhận rằng silicat tinh thể được tạo ra theo cách này có thể được chuyển ra vùng rìa lạnh giá nhờ "gió đĩa" (Disk Wind), dòng khí hướng từ trong ra ngoài đĩa do tác động của nhiệt hoặc từ trường.Bộ Khoa học nhấn mạnh đây là thành quả nghiên cứu quan trọng giúp hiểu rõ sự tuần hoàn vật chất trong thời kỳ đầu hình thành hệ Mặt trời, đồng thời là minh chứng thực tế cho những dự đoán lý thuyết mà giáo sư Lee và cộng sự đã tích lũy trong hơn 20 năm nghiên cứu quá trình hình thành sao.Nghiên cứu trên là dự án được Bộ Khoa học hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, có sự phối hợp của Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) cùng các nhà thiên văn học từ Mỹ, Australia, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới "Nature".