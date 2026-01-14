Chỉ số KOSPI lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 5.000 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1 ở mức 4.952,53 điểm, tăng 42,6 điểm (0,87%) so với phiên trước. Chỉ số này đã mở cửa ở mức 5.019,54 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử chạm ngưỡng 5.000 điểm, nhưng sau đó mức tăng đã thu hẹp về cuối phiên do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư.Đêm ngày hôm trước, thị trường chứng khoán New York đồng loạt tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút lại quyết định áp thuế với 8 nước châu Âu, tạo áp lực tăng điểm lên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Đặc biệt, chỉ số bán dẫn Philadelphia (Mỹ), vốn tập trung vào các cổ phiếu công nghệ, đã tăng 3,18%, thúc đẩy các mã cổ phiếu chíp bán dẫn của Hàn Quốc như Điện tử Samsung và SK Hynix tăng giá. Ngược lại, các cổ phiếu ngành công nghiệp quốc phòng như Hanwha Aerospace lại suy yếu do căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.Việc KOSPI lần đầu tiên vượt mốc 5.000 điểm vào ngày 22/1 được phân tích là nhờ sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn, cùng với nỗ lực cải cách cách quy chế của Chính phủ Hàn Quốc như giảm thuế một cách thực chất cho nhà đầu tư thông qua việc đánh thuế riêng biệt đối với thu nhập từ cổ tức.Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực cải cách quy chế theo hướng thân thiện với thị trường và nhà đầu tư, trong đó có việc ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu ở nước ngoài chuyển vốn về trong nước, đổi mới thị trường ngoại hối và thị trường vốn theo chuẩn quốc tế để thị trường chứng khoán Hàn Quốc được đánh giá đúng vị thế.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tuyên bố xử phạt nghiêm với các hành vi gây nhiễu loạn thị trường, vốn là một trong những rào cản khiến nhà đầu tư e ngại, đồng thời nới lỏng quy định để những người tìm kiếm lợi nhuận cao có thể thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm hơn.Chỉ số KOSPI, từng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các nước lớn vào năm ngoái với mức tăng hơn 75%, hiện vẫn duy trì vị thế đứng đầu khi tiếp tục tăng thêm khoảng 17% trong năm nay.Với việc chỉ số KOSPI chạm mốc 5.000 điểm vào ngày 22/1, cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về thời đại chỉ số KOSPI 5.000 điểm đã trở thành hiện thực chỉ trong vòng chưa đầy một năm.Mặt khác, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa ở mức 970,35 điểm, tăng 19,06 điểm (2%) so với phiên trước. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD kết thúc giao dịch ở mức 1.469,9 won đổi 1 USD.