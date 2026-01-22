Seoul khẳng định lại lập trường tiếp nhận tù binh Bắc Triều Tiên có ý định quy hàng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Moon-bae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/1 đã tái khẳng định lập trường hiện tại của Hàn Quốc liên quan đến các binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh tại Ukraine. Quan chức này nhấn mạnh tù binh miền Bắc vẫn được coi là công dân Hàn Quốc theo quy định của Hiến pháp. Vì vậy, trong trường hợp tù binh Bắc Triều Tiên thể hiện nguyện vọng được đến Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp nhận toàn bộ tù binh này theo nguyên tắc cơ bản và các quy định pháp luật liên quan, cũng như cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết cho họ.Ông Lee cho biết thêm Chính phủ Hàn Quốc đã duy trì lập trường rõ ràng và nhất quán này ngay từ đầu, đồng thời đã truyền đạt quan điểm trên với phía Ukraine và tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận cần thiết. Tuy nhiên, quan chức này cũng cho biết Chính phủ khó có thể đưa ra thông báo xác nhận cụ thể do đây là vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của tù binh miền Bắc.Quân đội Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ Bắc Triều Tiên được điều động tới khu vực Kursk để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Những người này được cho là đã bày tỏ nguyện vọng quy hàng Hàn Quốc thông qua các bức thư viết tay gửi đến các tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.