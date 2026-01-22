Hàn Quốc tích cực xem xét tham dự Hội nghị về khoáng sản trọng tâm do Mỹ tổ chức

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết với tư cách là nước Chủ tịch Đối tác an ninh khoáng sản (MSP), Hàn Quốc đã đóng góp tích cực vào các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến khoáng sản trọng tâm và hiện đang tích cực thảo luận với Mỹ cùng các nước khác về những phương án hợp tác nhằm ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các loại khoáng sản này.MSP là một cơ chế đối tác hợp tác quốc tế nhằm tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu về khoáng sản trọng tâm, có sự góp mặt của Liên minh châu Âu (EU) và 16 nước bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Anh.Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết Mỹ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng của các nước đồng minh vào ngày 4/2 tới để thảo luận về việc đa dạng hóa và củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang tích cực xem xét để Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun tham dự sự kiện này.Mặt khác, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Moon-bae trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Seoul đang cân nhắc việc tham gia vào Hội đồng Hòa bình theo lời mời của Mỹ, sau khi xem xét toàn diện các yếu tố liên quan đến đóng góp vào hòa bình và ổn định, cũng như vai trò của Hàn Quốc.Washington đã gửi đến Seoul thư mời tham gia cùng với dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tiến hành xem xét toàn diện nội dung hiến chương trên phương diện quan hệ song phương, tình hình khu vực và pháp lý quốc tế. Một quan chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đây là vấn đề cần được các cơ quan liên quan xem xét tổng thể và thận trọng, đồng thời tiết lộ phía Mỹ không đưa ra thời hạn phải trả lời cụ thể.Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 đã tuyên bố sẽ thành lập Hội đồng Hòa bình, cơ quan đưa ra quyết định cao nhất trong việc kiểm soát khu vực Dải Gaza cho đến khi kết thúc giai đoạn đình chiến và tái thiết. Trong đó, lãnh đạo Mỹ sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng. Một số phân tích cho rằng ông Trump có thể mở rộng chức năng của hội đồng này để xử lý các vấn đề khu vực khác, hướng tới việc xây dựng một tổ chức quốc tế thay thế Liên hợp quốc.