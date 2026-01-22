Chính quyền thành phố Seoul cho phép BTS biểu diễn có điều kiện tại Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul Hàn Quốc ngày 22/1 đã cho phép có điều kiện đối với đơn xin phép sử dụng quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) để tổ chức buổi biểu diễn miễn phí vào ngày 21/3 tới của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), với chủ đề là album mới mang tên "Arirang".Trước đó, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 20/1 đã chấp thuận có điều kiện đơn xin phép về vấn đề này. Theo đó, buổi biểu diễn trở lại đầu tiên của nhóm nhạc BTS nhiều khả năng sẽ diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul.Thành phố Seoul đã đưa ra điều kiện tiên quyết để cấp phép chính thức là buổi biểu diễn phải được thông qua cuộc thẩm định về kế hoạch quản lý an toàn đối với lễ hội tại địa phương. Chính quyền thành phố Seoul cũng cho biết sẽ chỉ cấp phép chính thức khi các đối sách an toàn chi tiết được hoàn thiện, bao gồm việc đảm bảo thời gian rời khỏi khu vực của nghệ sĩ và khán giả không trùng nhau.Buổi biểu diễn lần này dự kiến sẽ thu hút khoảng 18.000 khán giả trong và ngoài nước. Thành phố Seoul cũng có kế hoạch kiểm tra và xử phạt đối với các hành vi bất chính như tăng giá nhà nghỉ trước sự kiện, đồng thời tổ chức các chương trình trải nghiệm dành riêng cho du khách nước ngoài trong ngày biểu diễn.