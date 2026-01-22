Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm nhiều khả năng tái đắc cử

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh), Bloomberg (Mỹ) và báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 22/1 đưa tin tại phiên họp toàn thể Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, 1.586 đại biểu đã bầu ra 200 Ủy viên trung ương đảng.Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Trưởng Ban Tổ chức trung ương Lê Minh Hưng đã tiếp tục giữ vị trí trong Ban chấp hành Trung ương đảng. Tuy nhiên, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính không có tên trong danh sách Ủy viên trung ương đảng, khả năng tái đắc cử trở nên mong manh.Vào ngày 23/1, các ủy viên trung ương đảng sẽ họp Hội nghị Trung ương để bầu ra 17-19 Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của đảng, và bầu Tổng Bí thư từ trong số đó. Tiếp đó, các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ được kiện toàn.Các đại biểu cũng đã quyết định đẩy sớm ngày bế mạc Đại hội lên ngày 23/1, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu là ngày 25/1. Dù chưa có giải thích chính thức về động thái này, việc rút ngắn lịch trình Đại hội dường như cho thấy nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đạt được sự đồng thuận cao, ít có bất đồng về việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo.Hãng tin Reuters nhận định rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử dự kiến sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Được biết, trước thềm Đại hội lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thúc đẩy việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, khiến dư luận đặc biệt chú ý liệu ông có tạo nên tiền lệ khi nắm giữ cả hai vị trí quyền lực nhất trong cuộc họp ngày 23/1 hay không.Là quốc gia một đảng duy nhất, Việt Nam chọn thể chế lãnh đạo tập thể gồm "tứ trụ" theo thứ tự quyền lực là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Giới quan sát cho rằng nếu kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước, vị trí đại diện quốc gia, thì ông Tô Lâm sẽ nắm quyền lực mạnh mẽ tương tự như Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Ông Tô Lâm là một chuyên gia về an ninh với hơn 40 năm công tác tại Bộ Công an từ năm 1979, nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2016, là người đã khiến hàng loạt quan chức cấp cao "ngã ngựa" thông qua chiến dịch "đốt lò" điều tra chống tham nhũng quyết liệt.