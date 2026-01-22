Tổng thống Mỹ ra mắt tổ chức quốc tế mới về hòa bình

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 (giờ địa phương) đã chủ trì lễ ký kết thành lập "Hội đồng Hòa bình", diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) hay còn gọi là Diễn đàn Davos (Thụy Sỹ). Tổng thống Trump trực tiếp tuyên bố hội đồng chính thức đi vào hoạt động và cho biết có tổng cộng 59 quốc gia tham gia.Hội đồng Hòa bình ban đầu được nhắc đến như một tổ chức giám sát công cuộc tái thiết Dải Gaza sau khi chiến tranh tại đây kết thúc. Tuy nhiên theo truyền thông, trong bản hiến chương của hội đồng được đính kèm trong thư mời mà ông Donald Trump gửi tới các nước, cụm từ "Dải Gaza" đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thay vào đó, tại lễ ra mắt, ông bày tỏ sự tự tin rằng nếu hội đồng đạt được thành công tại Dải Gaza, phạm vi hoạt động có thể được mở rộng sang các vấn đề khác.Do lãnh đạo Nhà Trắng với tư cách "Chủ tịch sáng lập" nắm gần như toàn bộ quyền hạn từ phê duyệt chương trình nghị sự đến quyết định giải thể hội đồng nên giới phân tích nhận định ông Trump đang tìm cách xây dựng một tổ chức quốc tế mới, vượt ra ngoài khuôn khổ vấn đề Dải Gaza. Thậm chí có ý kiến cho rằng động thái này của Tổng thống Trump hướng tới việc thay thế Liên hợp quốc, tổ chức đang có mối quan hệ đối đầu với ông trong thời gian qua.Tại buổi lễ ra mắt Hội đồng Hòa bình, các phái đoàn từ khoảng 20 quốc gia gồm Ả-rập Xê-út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Argentina và Paraguay đã tham dự, nhưng những đồng minh chủ chốt của Washington ở phương Tây như Anh, Pháp được cho là đang không phản hồi về đề xuất của ông Trump. Đặc biệt, các quốc gia châu Âu đang nhạy cảm về thông tin Nga có thể tham gia Hội đồng Hòa bình.Bên cạnh đó, trong bối cảnh mâu thuẫn với các nước đồng minh truyền thống ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã đạt đến trạng thái cân bằng tốt. Ông cũng cho biết trong năm nay, có thể sẽ diễn ra tối đa 4 cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung.Các chuyên gia phân tích Tổng thống Donald Trump đang tăng tốc các động thái nhằm tái định hình trật tự thế giới và ông có thể sẽ triển khai các biện pháp gây sức ép mới nếu các quốc gia châu Âu tiếp tục không phản hồi Hội đồng Hòa bình.