Vụ kiện của gia quyến nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến có phán quyết phúc thẩm sau hơn 6 năm

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao thành phố Gwangju (Hàn Quốc) ngày 22/1 tuyên thắng kiện một phần cho phía nguyên đơn trong phiên phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động với công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản).Đây là phán quyết phúc thẩm đầu tiên trong số các vụ kiện tập thể đợt một của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được tiến hành tại khu vực Gwangju và tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) tháng 4/2019.Vụ kiện có sự tham gia của 14 người gồm nạn nhân và gia quyến. Các nạn từng bị cưỡng ép đưa sang Nhật Bản làm việc tại xưởng sản xuất máy bay Nagoya của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi.Tuy nhiên, quá trình xét xử đã diễn ra không hề suôn sẻ. Nạn nhân duy nhất còn sống vào thời điểm khởi kiện đã qua đời trước khi có phán quyết sơ thẩm, gây ra nhiều khó khăn trong việc thu thập bằng chứng để để chứng minh thiệt hại.Bên cạnh đó, việc các nạn nhân khi còn sống không thuật lại chi tiết trải nghiệm bị cưỡng ép lao động của mình, khiến doanh nghiệp Nhật Bản lợi dụng điều này để né tránh trách nhiệm. Cùng với đó là việc chậm trễ trong khâu tống đạt hồ sơ vụ kiện cho phía doanh nghiệp Nhật Bản, dẫn đến quá trình xét xử bị kéo dài.Phía nguyên đơn yêu cầu mức bồi thường là 100 triệu won (68.100 USD) mỗi người. Tòa án sơ thẩm năm ngoái đã công nhận về thiệt hại và tuyên nguyên đơn thắng kiện một phần. Cả hai bên đều kháng cáo, nhưng lần này Tòa phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm.Như vậy, vụ kiện chỉ còn chờ phán quyết của Tòa án tối cao. Tuy nhiên, việc các nạn nhân nhận được tiền bồi thường trên thực tế là điều còn rất xa vời. Trước đó, một số nạn nhân khác đã được công nhận về quyền yêu cầu bồi thường theo phán quyết của Tòa án tối cao năm 2018, nhưng cho tới nay vẫn việc bồi thường vẫn chưa được thực hiện trên thực tế.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc lo ngại quan hệ Hàn-Nhật xấu đi nên đã tạm dừng quy trình bán tài sản của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản. Tranh cãi về sự can thiệp của Chính phủ, như để bên thứ ba đứng ra thế quyền chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bằng nguồn quỹ tư nhân, cũng khiến việc thi hành phán quyết rơi vào bế tắc. Do đó, gia đình của các nạn nhân trong vụ kiện lần này cũng đang lo ngại rằng việc xét xử và bồi thường sẽ bị trì hoãn tương tự như các trường hợp trong quá khứ.