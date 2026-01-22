Số đơn yêu cầu điều tra bán phá giá đối với hàng Trung Quốc của doanh nghiệp Hàn Quốc tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết tổng số đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá do doanh nghiệp trong nước nộp trong năm ngoái là 13 vụ. Đây là con số cao nhất kể từ khi Ủy ban Thương mại được thành lập vào năm 1987, tăng hơn gấp đôi so với năm 2021 (6 vụ). Đó là bởi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, các mặt hàng phổ thông giá rẻ không tìm được đầu ra đã ồ ạt tràn vào thị trường Hàn Quốc, khiến doanh nghiệp trong nước phải chủ động và tích cực hơn trong việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.Xét theo quốc gia, các vụ điều tra chống bán phá giá nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 9 vụ. Về mặt hàng, sản phẩm thép và hóa chất chiếm 10 vụ trong tổng số 13 vụ. Trong vòng 5 năm gần đây, thép và hóa chất chiếm tới 70% tổng số các mặt hàng bị đề nghị điều tra (30 vụ trong tổng số 43 vụ giai đoạn năm 2021-2025).Không chỉ số đơn yêu cầu gia tăng, quy mô và mức độ phức tạp của các vụ điều tra cũng ngày càng lớn. Quy mô thị trường trung bình trong nước của các sản phẩm bị điều tra bán phá giá trong năm 2025 đạt 1.797,1 tỷ won (1,22 tỷ USD), cao gấp hơn 10 lần so với năm 2021 là 150,3 tỷ won (102 triệu USD). Số lượng các bên liên quan như nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng ngày càng nhiều, khiến độ khó và tính phức tạp của công tác điều tra tăng lên đáng kể so với trước đây.Bên cạnh đó, trong lĩnh vực điều tra hành vi thương mại không công bằng, xu hướng tranh chấp về công nghệ đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây, các đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu hoặc vi phạm quy định về xuất xứ thì gần đây trọng tâm khiếu nại đã chuyển sang các vụ xâm phạm quyền sáng chế trong lĩnh vực công nghệ cao. Nguyên nhân được cho là do sự nhận thức ngày càng tăng về lợi thế của Ủy ban Thương mại trong việc đẩy nhanh các thủ tục giải quyết khiếu nại so với các vụ kiện bằng sáng chế thông thường. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực ứng phó nhanh chóng và triệt để với các hành vi thương mại không công bằng như bán phá giá và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm thiết lập trật tự thương mại công bằng và kịp thời bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.