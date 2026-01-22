Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 23/1 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ).Phát biểu mở đầu tại phiên điều trần được tổ chức tại Ủy ban Tài chính, kinh tế và kế hoạch Quốc hội, bà Lee xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương vì những hành động và phát ngôn thiếu chín chắn của bản thân. Ứng cử viên này cũng xin lỗi về việc bản thân mình từng nêu quan điểm ủng hộ vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024.Tuy nhiên, bà Lee không hề đề cập tới nghi vấn đầu cơ hay đặc quyền dành cho con cái. Thay vào đó, bà chỉ nhắc đến quyết tâm thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp của Tổng thống Lee Jae Myung, người đã tiến cử một người từng hoạt động trong phe bảo thủ như bà, vào vị trí cấp Bộ trưởng; qua đó đề nghị Quốc hội cho bà cơ hội.Tuy nhiên, ngay từ phần đầu phiên điều trần, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã tập trung công kích gay gắt ứng cử viên Lee liên quan đến nghi ngờ nhập học đại học của con trai, cùng với vấn đề nộp thiếu tài liệu liên quan tới nghi vấn đăng ký mua nhà bất hợp pháp.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề nghị các nghị sĩ đảng đối lập tiến hành phiên điều trần một cách bình thường, gỡ bỏ những biểu ngữ chỉ trích bà Lee.Đảng Sức mạnh quốc dân đang vin vào những nghi vấn xoay quanh ứng cử viên Lee để truy cứu trách nhiệm kiểm chứng nhân sự với Phủ Tổng thống. Tất cả những nghi vấn liên quan đến bà này, như việc đăng ký mua căn hộ chung cư tại quận Gangnam (Seoul) hay có phát ngôn lăng mạ, lạm quyền với trợ lý, đều là những vấn đề mà dư luận phản ứng rất nhạy cảm, khiến đảng cầm quyền đang rơi vào thế khó.Với quyết tâm kiểm chứng gay gắt từ cả hai đảng, dự kiến phiên điều trần với bà Lee sẽ kéo dài tới đêm muộn.