Quy mô giao dịch ngoại hối tại Hàn Quốc năm 2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/1 công bố quy mô giao dịch ngoại hối bình quân hàng ngày của các ngân hàng ngoại hối năm 2025 đạt 80,71 tỷ USD, tăng 11,74 tỷ USD so với mức 68,96 tỷ USD của năm trước. Đây là quy mô giao dịch lớn nhất kể từ khi BOK thay đổi phương pháp thống kê năm 2008.Xét theo loại hình sản phẩm, giao dịch ngoại hối giao ngay có mức tăng mạnh nhất với 26,1%, đạt bình quân 32,38 tỷ USD/ngày; trong khi giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối tăng 11,6%, đạt 48,33 tỷ USD/ngày.Xét theo loại tiền tệ, giao dịch won-USD đạt bình quân 24,52 tỷ USD/ngày, tăng 26%, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao dịch ngoại hối giao ngay. Giao dịch đồng yen (yen-USD) có lượng giao dịch bình quân ngày đạt 1,11 tỷ USD, tăng vọt tới 49,3% so với năm trước, mức tăng trưởng cao nhất trong số các loại tiền tệ. Giao dịch won-nhân dân tệ trên thị trường giao ngay đạt 3,11 tỷ USD, tăng 29,6%.Xét theo nhóm ngân hàng, quy mô giao dịch ngoại hối của các ngân hàng trong nước tăng 21,2% (đạt 37,54 tỷ USD/ngày), còn chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 13,6% (đạt 43,17 tỷ USD/ngày).BOK phân tích quy mô giao dịch ngoại hối tăng là do hiệu quả từ việc Chính phủ kéo dài thời gian giao dịch trên thị trường ngoại hối, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ các giao dịch liên quan đến đầu tư chứng khoán nước ngoài của người dân trong nước và đầu tư vào chứng khoán Hàn Quốc của người nước ngoài.