Nhóm điều tra chung của Viện Kiểm sát và Cảnh sát khám xét toàn diện giáo phái Thống nhất

Photo : KBS News

Nhóm điều tra chung của Viện Kiểm sát và Cảnh sát Hàn Quốc về hành vi cấu kết giữa chính trị và tôn giáo ngày 23/1 đã tiến hành khám xét 7 địa điểm, trong đó có trụ sở của giáo phái Thống nhất. Đợt khám xét lần này được thực hiện nhằm thu thập chứng cứ xác minh nghi ngờ giáo phái Thống nhất chia nhỏ các khoản tài trợ quỹ chính trị cho chính giới.Trước đó, ông Song Kwang-seok, cựu Chủ tịch "Liên đoàn hòa bình thiên trụ" (UPF), một tổ chức trực thuộc giáo phái Thống nhất, đã bị truy tố với cáo buộc quyên góp 13 triệu won (8.860 USD) tiền quỹ pháp nhân cho 11 nghị sĩ của hai đảng cầm quyền và đối lập.Trong số này, nghị sĩ Yoon Sang-hyun của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, bị chỉ đích danh là đã nhận khoản tiền này từ ông Song. Hiện tại, Nhóm điều tra chung đang tiến hành điều tra ông Yoon với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị.Nhóm điều tra chung được thành lập vào ngày 6/1 vừa qua, gồm 47 người trong đó có 25 nhân lực từ Viện Kiểm sát và 22 người từ Cảnh sát. Vào ngày 20/1 trước đó, Nhóm cũng đã tiến hành khám xét trú ở giáo phái Thống nhất liên quan tới nghi ngờ đút lót tiền, quà tặng cho các chính trị gia.