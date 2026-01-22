Công đoàn công ty ô tô Hyundai phản đối đưa robot hình người vào sản xuất

Photo : YONHAP News

Công đoàn công ty ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 22/1 đã ra thông báo nhấn mạnh việc đưa robot vào dây chuyền sản xuất có thể gây ra cú sốc trong tuyển dụng, khẳng định robot sẽ không thể được đưa vào nhà máy nếu không có thỏa thuận giữa công đoàn và công ty.Tập đoàn ô tô Hyundai đang đối mặt với mâu thuẫn với người lao động liên quan đến robot hình người "Atlas", lĩnh vực được hãng xác định là con đường phát triển trong tương lai, ngay cả trước khi sản phẩm này bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt."Atlas" là sản phẩm của Boston Dynamics, một công ty thành viên trong tập đoàn ô tô Hyundai, được tập đoàn giới thiệu tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2026 vào đầu tháng 1. Robot này có thể di chuyển như con người, sử dụng khớp để thực hiện các công việc trong sản xuất.Công đoàn công ty đã bày tỏ sự bối rối khi giá cổ phiếu của hãng ô tô Hyundai, một công ty vốn lấy sản xuất và bán ô tô làm chủ lực, đã tăng vọt sau khi robot Atlas được công bố. Nguyên nhân là bởi Huyndai hiện đang được tái định vị như một doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý.Giá của mỗi robot Atlas ước tính khoảng 200 triệu won (136.253 USD), với chi phí bảo trì hằng năm là khoảng 14 triệu won (9.538 USD). So với mức lương trung bình của công nhân sản xuất tại Hyundai, chi phí đầu tư có thể được hoàn vốn trong vòng chưa đến hai năm. Robot "Atlas" có khả năng nâng vật nặng tới 50 kg, khỏe hơn so với con người và có thể học cách thực hiện hầu hết các công việc chỉ trong vòng một ngày. Ngoài thời gian thay pin, robot gần như có thể làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.Hãng ô tô Hyundai đặt mục tiêu xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt với 30.000 robot hình người như Atlas cho đến năm 2028 và triển khai dần vào các nhà máy theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, công đoàn công ty lo ngại rằng việc đưa robot Atlas vào sản xuất sẽ dẫn đến việc khối lượng sản xuất trong nước sẽ bị chuyển sang Mỹ.Công đoàn cũng cảnh báo sẽ cho thấy điều gì sẽ xảy ra ở cuối con đường nếu phía công ty muốn phá vỡ quan hệ lao động.Trung Quốc hiện đã đưa robot hình người vào sử dụng trong nhiều dây chuyền sản xuất, bao gồm cả ngành ô tô. Đằng sau sự xuất hiện ấn tượng của những robot tiên tiến, nỗi bất an của người lao động, những người sẽ phải cạnh tranh với robot, cũng ngày một gia tăng.