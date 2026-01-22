Cổ đông Mỹ của Coupang thông báo ý định khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết hai công ty Green Oaks và Altimeter, công ty đầu tư của Mỹ đồng thời là cổ đông của công ty Coupang, đã gửi thông báo ý định khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc ra cơ quan trọng tài quốc tế theo cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS), căn cứ theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ.Thông báo ý định theo ISDS là văn bản do công ty đầu tư nước ngoài gửi cho Chính phủ một nước nhằm thông báo về ý định đệ đơn, lý do tranh chấp và mức thiệt hại trước khi chính thức khởi kiện ra cơ quan trọng tài quốc tế. Sau khi văn bản này được gửi đi, hai bên sẽ bước vào khoản "thời gian làm dịu" (cooling-off period) thông thường là trong vòng 90 ngày (hoặc 6 tháng) để cân nhắc giải quyết, đàm phán liên quan đến tranh chấp. Sau 90 ngày, việc chính thức khởi kiện ra trọng tài quốc tế sẽ có thể được tiến hành.Hai công ty của Mỹ cho rằng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của công ty Coupang xảy ra ngày 1/12/2025, Quốc hội và các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc đã có những lời lẽ đe dọa, tiến hành các biện pháp hành chính như điều tra nhắm vào Coupang; khẳng định những hành động này đã vi phạm FTA Hàn-Mỹ, gây ra thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô-la Mỹ cho phía công ty.Theo hãng tin Reuters (Anh), các nhà đầu tư Mỹ nói trên cũng đã đề nghị Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ điều tra các biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc liên quan đến Coupang, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại như thuế quan và chế tài.Về phần mình, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, xem xét kỹ lưỡng các vấn đề pháp lý với trung tâm là Nhóm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Bộ này cũng nhấn mạnh sẽ chủ động đối phó bằng cách công khai thông tin liên quan nhằm bảo đảm quyền được biết của người dân và tăng cường tính minh bạch trong thủ tục.Việc các nhà đầu tư Mỹ của Coupang trực tiếp kêu gọi Chính phủ Mỹ can thiệp, lấy lý do phản đối cách Hàn Quốc xử lý vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân đang dấy lên lo ngại vụ việc của Coupang có thể leo thang thành một tranh chấp thương mại giữa Washington và Seoul. Trong bối cảnh dù Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại vào năm ngoái nhưng vẫn còn nhiều bất ổn như vấn đề thuế quan đối với chíp bán dẫn, giới quan sát cho rằng nếu Coupang trở thành một điểm nóng tranh chấp mới, điều này có thể tăng thêm gánh nặng cho quan hệ song phương.