Chuyến bay chở 73 nghi phạm lừa đảo tại Campuchia đã về đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

73 nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc thuộc các tổ chức tội phạm tham gia vào các hành vi lừa đảo, bắt giữ con tin tại Campuchia sáng ngày 23/1 đã bị cưỡng chế hồi hương về Hàn Quốc từ Phnom Penh (Campuchia) bằng chuyến bay thuê bao. Đây là lần thứ 4 Chính phủ tiến hành hồi hương tập thể tội phạm từ nước ngoài bằng chuyến bay thuê bao, đồng thời là chiến dịch hồi hương có quy mô lớn nhất từ trước đến nay xét theo một quốc gia đơn lẻ.Cơ quan chức năng đã bắt giữ ngay lập tức những đối tượng đã bị ban lệnh bắt từ trước ngay khi lên máy bay. Các nghi phạm sau đó bị áp giải về các cơ quan cảnh sát để điều tra ngay sau khi chuyến bay thuê bao hạ cánh.Theo điều tra, các đối tượng này bị cáo buộc đã lừa đảo 869 công dân Hàn Quốc, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 48,6 tỷ won (33 triệu USD). Trong số này, 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm hoặc điều hành các nhóm tư vấn đầu tư giả mạo và ba người bị cáo buộc phạm tội bắt giữ con tin và đánh bạc.Trong danh sách hồi hương còn có một cặp vợ chồng lừa đảo tình cảm từ 104 người bằng deepfake, công nghệ lồng ghép khuôn mặt và giọng nói của người này vào người khác bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp hai người ngụy trang thành các nhân vật ảo, chiếm đoạt khoảng 12 tỷ won (8,2 triệu USD). Hai đối tượng này từng sử dụng các thủ đoạn trốn tránh như phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt. Cả hai từng bị bắt giữ nhưng không bị dẫn độ về nước vào tháng 10/2025.Ngoài ra, còn có các đối tượng giả danh chuyên gia đầu tư, lừa đảo những người mới đi làm và người về hưu, chiếm đoạt khoảng 19,4 tỷ won (13,2 triệu USD), cũng như các đối tượng phạm tội tình dục với trẻ vị thành niên sau đó bỏ trốn sang Campuchia và tiếp tục tham gia các hoạt động lừa đảo. Một số đối tượng khác bị cáo buộc đã bắt giữ nạn nhân bị giam trong các khu lừa đảo rồi đe dọa tống tiền gia đình nạn nhân tại Hàn Quốc.Chiến dịch bắt giữ và hồi hương lần này do Nhóm chuyên trách đặc biệt đối phó với tội phạm xuyên quốc gia gồm Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Bộ Tư pháp, Cơ quan Tình báo quốc gia và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triển khai nhằm đối phó với tội phạm xuyên quốc gia.