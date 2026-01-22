Hàn Quốc đặt mục tiêu vào top 10 tại Thế vận hội mùa đông 2026

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) chiều ngày 22/1 đã tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên tham dự Olympic mùa đông Milano Cortina 2026 tại Seoul.Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young nhấn mạnh sự kiên trì và nhiệt huyết của các vận động viên, cũng như tinh thần đồng đội được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau đã là niềm tự hào lớn lao của Hàn Quốc. Ông bày tỏ kỳ vọng truyền thống và danh tiếng ở các môn trên băng cùng những thách thức mới ở các môn trên tuyết và môn trượt bằng ván sẽ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Ông Chae cũng kêu gọi các vận động viên mang theo niềm tự hào đại diện cho đất nước và sự cổ vũ của người dân để thi đấu hết mình, khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành đến cùng nhằm giúp các vận động viên thi đấu trong điều kiện tốt nhất và bảo đảm an toàn, không chấn thương.Bên cạnh đó, Chủ tịch KSOC Ryu Seung-min cho biết với tư cách là người từng trải qua sân khấu Olympic, ông hiểu rõ những giọt mồ hôi và thời gian mà các vận động viên đã bỏ ra để có mặt tại đây. Ông đề nghị các vận động viên tin tưởng vào quá trình chuẩn bị và tập trung tối đa cho thi đấu. Ông Ryu cũng khẳng định Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc đã chuẩn bị hỗ trợ toàn diện thông qua chương trình "Team Up Korea" và sẽ tiếp tục duy trì các hỗ trợ lấy vận động viên làm trung tâm tại địa điểm thi đấu. Cùng phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đoàn thể thao Lee Soo-kyung nhấn mạnh an toàn và sức khỏe của vận động viên là ưu tiên hàng đầu, cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để các vận động viên chỉ tập trung vào thi đấu.Đoàn thể thao quốc gia Hàn Quốc lần này đặt mục tiêu lọt vào top 10 toàn đoàn. Trước đó, Hàn Quốc từng xếp thứ 7 bảng tổng sắp chung cuộc tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 và thành tích tốt nhất của đoàn Hàn Quốc là vị trí thứ 5 tại Thế vận hội mùa đông Vancouver năm 2010. Đoàn chính của Hàn Quốc sẽ xuất quân sang Ý vào ngày 30/1.