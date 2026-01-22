5 hãng hàng không Hàn Quốc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay

Photo : YONHAP News

5 hãng hàng không thuộc Tập đoàn Hanjin ngày 23/1 cho biết sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 26/1 tới.Theo đó, trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của các hãng hàng không Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul, hành khách không được phép dùng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh và các thiết bị điện tử khác trong suốt chuyến bay. Hành khách vẫn được mang pin sạc dự phòng lên khoang hành khách nhưng phải tuân thủ quy định về công suất và số lượng. Cụ thể, hành khách có thể mang tối đa 5 pin có công suất dưới 100Wh.Trước khi lên máy bay, hành khách phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa chập điện như dán băng keo cách điện vào các đầu cực pin hoặc để từng pin riêng lẻ trong túi nilon hay túi cá nhân. Sau khi mang pin lên máy bay, pin phải được để trong tầm kiểm soát trực tiếp của hành khách như mang theo người, để trong túi ghế phía trước hoặc dưới ghế phía trước. Việc để pin sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên bị cấm nhằm tránh nguy cơ chậm phát hiện và xử lý sự cố, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.5 hãng hàng không trên cho biết sẽ thông báo rộng rãi quy định mới thông qua trang web trực tuyến, ứng dụng di động, quầy làm thủ tục tại sân bay và tin nhắn thông báo, tăng cường phát thanh tại cửa lên máy bay và trong khoang hành khách để hạn chế nhầm lẫn.Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên máy bay liên quan đến pin lithium-ion, ngành hàng không trong và ngoài nước đang đẩy mạnh việc siết chặt các quy định về pin sạc dự phòng nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay. Trước đó, hãng hàng không Eastar Jet của Hàn Quốc đã thí điểm cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay trong ba tháng kể từ tháng 10/2025 và chính thức áp dụng lệnh cấm từ đầu năm nay. Hãng hàng không Jeju Air cũng đã cấm hoàn toàn việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 22/1.