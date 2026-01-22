Photo : YONHAP News

Bộ phim hoạt hình "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) của nữ đạo diễn gốc Hàn Maggie Kang đã chính thức được đề cử ở hai hạng mục tại giải thưởng Oscar.Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) ngày 22/1 (giờ địa phương) công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Oscar lần thứ 98, trong đó phim "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) lọt vào danh sách đề cử hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất". Ca khúc "Golden" trong phim cũng có tên trong danh sách đề cử hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất".Tại hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất", "Thợ săn quỷ K-pop" sẽ cạnh tranh với 4 bộ phim khác, bao gồm "Phi vụ động trời 2" (Zootopia 2). Trong lễ trao giải Quả cầu vàng ngày 11/1 vừa qua, bộ phim đã đánh bại "Phi vụ động trời 2" để giành giải thưởng "Phim hoạt hình hay nhất", khiến dư luận quan tâm liệu kết quả tương tự có lặp lại lần này hay không.Ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất", "Golden" sẽ tiếp tục cuộc đua với các đối thủ như "I Ride to You", nhạc phim "Tội đồ" (Sinners), sau màn chạm trán tại giải Quả cầu vàng.Ngược lại, đạo diễn Park Chan-wook của Hàn Quốc lại một lần nữa phải nếm mùi thất bại khi tác phẩm đầy kỳ vọng "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") đã không thể lọt vào danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng cho hạng mục "Phim quốc tế hay nhất". Truyền thông Mỹ nhận định rằng đạo diễn Park một lần nữa lại bị Oscar "ghẻ lạnh".