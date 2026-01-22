Du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc năm 2025 tăng hơn 17%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 22/1, tính đến tháng 12/2025, số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 308.838 người, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước (263.775 người).Trong đó, du học sinh hệ đại học và sau đại học (D-2) tăng 23% (từ 192.364 lên 234.332 người), du học tiếng Hàn ngắn hạn (D-4-1) tăng 4,1% (từ 85.173 lên 88.661 người).Nếu so với mức tăng 5% của tổng người nước ngoài cư trú trong nước (từ khoảng 2,65 triệu lên 2,783 triệu người) trong cùng khoảng thời gian, thì mức tăng trên của đối tượng du học sinh cao gấp hơn ba lần.Số lượng du học sinh cư trú tại Hàn Quốc đã có sự tăng trưởng đều đặn, bắt đầu từ 153.361 người vào năm 2020 và đến tháng 8 năm ngoái đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 300.000 người. Như vậy, chỉ trong khoảng 5 năm, số lượng du học sinh đã tăng gấp đôi. Xét tới việc du học sinh thường tập trung nhập cảnh vào tháng 1-2 hoặc tháng 7-8 trước thềm học kỳ mới, dự báo khả năng con số này sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới vào đầu năm nay.Xét theo quốc tịch, du học sinh Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 116.005 người (tương đương 37,6% tổng số du học sinh). Tiếp theo là du học sinh Trung Quốc (78.799 người), Uzbekistan (20.185 người), Mông Cổ (18.957 người), Nepal (16.608 người), Myanmar (10.129 người) và Bangladesh (4.381 người). Điều này cho thấy đại đa số du học sinh đến từ khu vực châu Á.Tuy nhiên, cùng với quy mô du học sinh tăng lên, số người cư trú bất hợp pháp cũng gia tăng theo. Trong năm 2025, số du học sinh visa D-2 bị phân loại là đối tượng cư trú bất hợp pháp mới là 2.642 người, tăng 19,3% so với năm 2024 (2.214 người). Trong khi đó, tổng số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp mới lại giảm 4,6% (từ 23.209 xuống còn 22.133 người) trong cùng kỳ.