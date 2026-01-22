Bắc Triều Tiên khánh thành khu du lịch ven biển mới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/1 đưa tin Thủ tướng Pak Tae-song, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Hamgyong Pak Myong-ho ngày 21/1 vừa qua đã tham dự lễ khánh thành Khu công viên ven biển Yombunjin, một khu du lịch ven biển mới.KCNA cho biết các công trình như khách sạn biển Yombunjin và bãi tắm đã được xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ lưu trú cho hàng trăm người, đi kèm các cơ sở dịch vụ tổng hợp như rạp chiếu phim, cửa hàng, khu trò chơi điện tử và công viên nước.Bắc Triều Tiên đã khởi công xây dựng khách sạn này vào tháng 7/2011 theo chỉ thị của cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il, nhưng công trình đã bị trì hoãn suốt một thời gian dài. Vào tháng 7/2018, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thị sát công trường, khiển trách sự chậm trễ trong việc thi công, chỉ đạo phải xem xét lại thiết kế khách sạn để xây dựng một khu công viên ven biển hiện đại.Theo nội dung đưa tin của truyền thông miền Bắc, khu du lịch Yombunjin dường như được xây dựng nhằm phát triển tài nguyên du lịch địa phương phục vụ người dân trong nước, khác với Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma vốn nhắm đến du khách quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh phát triển các điểm du lịch bờ biển phía Đông dựa trên mô hình Wonsan-Kalma, về lâu dài có thể miền Bắc cũng tính đến việc thu hút khách du lịch nước ngoài.