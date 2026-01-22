Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan qua đời tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ Hàn Quốc (PUAC) cho biết ông Lee Hae-chan, cựu Thủ tướng Hàn Quốc và hiện là Phó Chủ tịch cấp cao của PUAC đã qua đời trong chuyến công tác tại Việt Nam vào ngày 25/1, hưởng thọ 73 tuổi.Cựu Thủ tướng Lee ngày 22/1 đã đến thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc họp Ủy ban điều hành của PUAC ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lee sáng ngày 23/1 bắt đầu cảm thấy sức khỏe không tốt và đã lập tức tiến hành thủ tục về nước khẩn cấp. Tuy nhiên, ông lên cơn khó thở sau khi đến sân bay và được chuyển gấp đến bệnh viện tại nước sở tại. Ông Lee được chẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim và đã được các bác sĩ tại Việt Nam nỗ lực cứu chữa, nhưng không thể hồi tỉnh.Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan từng tham gia phong trào vận động dân chủ dưới thời chính quyền quân sự những năm 1970, khởi đầu sự nghiệp chính trị từ các hoạt động sinh viên và phi Chính phủ. Ông Lee là nghị sĩ Quốc hội 7 khóa, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung và giữ chức Thủ tướng dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun.Năm 2018, ông Lee trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành và đã dẫn dắt đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc Tổng tuyển cử khóa XXI, đóng vai trò trung tâm trong giới chính trị thuộc phe dân chủ. Vào tháng 10/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ. Giới chính trị Hàn Quốc đánh giá ông là một trong những chính trị gia tiêu biểu thuộc thế hệ đấu tranh vì dân chủ (dân chủ hóa), nối tiếp các cựu Tổng thống Kim Young-sam và Kim Dae-jung.Khi có thông tin ông Lee Hae-chan lâm vào tình trạng nguy kịch, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã khẩn trương cử Cố vấn đặc biệt về các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Phủ Tổng thống Cho Jeong-sik đến Việt Nam. Các nghị sĩ thân cận thuộc đảng Dân chủ đồng hành cũng lần lượt đến Việt Nam, và đã ở bên ông Lee trong những giây phút cuối đời.Trước tin buồn, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ không thể kìm nén nỗi đau khi Hàn Quốc đã mất đi một người thầy lớn của lịch sử dân chủ.Thi hài của ông Lee dự kiến sẽ được đưa về Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 27/1 và chuyển đến nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.