Tổng thống Lee Jae Myung rút lại tiến cử đối với ứng cử viên lãnh đạo cơ quan ngân sách

Photo : YONHAP News

Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Hàn Quốc Hong Ik-pyo trong buổi họp báo ngày 25/1 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung vào cùng ngày đã rút lại quyết định tiến cử cựu nghị sĩ Lee Hye-hoon của đảng Sức mạnh quốc dân làm ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ).Với quyết định này, kế hoạch của Tổng thống Lee nhằm xây dựng một Chính phủ đoàn kết bằng cách bổ nhiệm nhân sự thuộc phe bảo thủ đã gặp trở ngại lớn ngay từ nỗ lực đầu tiên.Ông Hong giải thích Tổng thống Lee đã lắng nghe ý kiến đa chiều từ các tầng lớp xã hội về bà Lee, cũng như theo dõi sát sao quá trình điều trần nhân sự và đánh giá của người dân sau đó đối với ứng cử viên này. Tuy nhiên, bà Lee vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn đạo đức, kỳ vọng cao của công chúng để có thể đảm nhận vị trí Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách trong một Chính phủ nơi do người dân làm chủ. Quyết định rút lại tiến cử được ông Lee đưa ra dựa trên sự cân nhắc tổng thể nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải vì một sự việc hay một lý do đơn lẻ nào.Trước đó vào ngày 28/12/2025, bà Lee Hye-hoon đã bất ngờ được tiến cử vào vị trí Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách. Tuy nhiên, hàng loạt cáo buộc liên quan đến bà Lee đã xuất hiện ngay sau khi được tiến cử, bao gồm hành vi lộng quyền đối với trợ lý, hay con trai cả bà Lee giả vờ chưa kết hôn để được ưu tiên trong việc đăng ký mua nhà, được tuyển sinh đại học theo diện đặc cách. Những cáo buộc này đã khiến ứng cử viên Lee nhận về nhiều chỉ trích đến từ chính giới.Tổng thống Lee trong buổi họp báo đầu năm vào ngày 21/1 đã từng nói cần phải lắng nghe lời giải thích từ phía ứng cử viên để đảm bảo sự công bằng, nhưng lãnh đạo Hàn Quốc dường như đã kết luận rằng quá trình điều trần không thể đảo ngược được những ý kiến phản đối trong dư luận.Cố vấn Hong nói thêm Tổng thống sẽ tiếp tục nỗ lực và suy xét về quyết định nhân sự để khẳng định lại ý nghĩa và giá trị của sự đại đoàn kết. Tổng thống Lee vẫn giữ vững lập trường về sự đoàn kết, đó là tiếp tục trọng dụng rộng rãi những người có chuyên môn từ mọi tầng lớp trong xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một phe phái hay nhóm cụ thể.